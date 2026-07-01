Zdravija prehrana nije igra: Stručnjaci otkrivaju na što treba obratiti pažnju kod aplikacija koje nude savjete o prehrani

Nagradne značke, nizovi uzastopnih aktivnosti i obavijesti danas su uobičajeni elementi aplikacija za praćenje prehrane. Ipak, navedene značajke otvaraju pitanja o utjecaju takvih aplikacija na korisnike.

Isabella Anderberg, psihologinja koja na Sveučilištu Flinders u Adelaideu u Australiji istražuje ponašanja povezana s digitalnim dijetama, rekla je za agenciju Associated Press (AP) da praćenje unosa kalorija može učvrstiti obrasce ponašanja povezane s tjelesnom dismorfijom i poremećajima hranjenja.

"Znamo da neće svi doživjeti štetne posljedice korištenja tih aplikacija, ali svakako postoje čimbenici koji mogu povećati rizik. Pristupajte im s oprezom", ističe Anderberg.

Koristi postoje

Anderberg isto tako ne poriče da aplikacije za praćenje prehrane mogu biti korisne. Zdravstveni stručnjaci koje je intervjuirala tijekom svojeg istraživanja, izvijestili su da pomažu ljudima u upravljanju kroničnim bolestima, uključujući srčane bolesti i dijabetes, putem planiranja obroka.

Angela Drury, profesorica engleskog jezika iz Woodstocka u američkoj saveznoj državi Georgii, počela je koristiti MyFitnessPal prije više od deset godina kada je započela s crossfitom. Od tada je koristila i aplikacije Weight Watchers, Lose It i Nourish.

Drury je za AP rekla da su joj aplikacije pomogle ostati usredotočenom na ciljeve povezane s tjelesnom kondicijom. Dobivanje nagradnih znački djelovalo je poticajno, ali podsjetnici na neunesene obroke nisu, pojasnila je.

"Tada sam imala osjećaj kao da me grdi", rekla je Drury.

Važno upozorenje

Većina aplikacija za praćenje prehrane od korisnika traži podatke poput dobi, visine i tjelesne mase prije nego što izračunaju ciljeve povezane s unosom kalorija ili makronutrijenata. Nakon toga koriste nagrade i obavijesti kako bi potaknule angažman korisnika.

Kritičari tih aplikacija, međutim, upozoravaju da baze podataka o hrani mogu sadržavati netočne podatke o kalorijskoj vrijednosti i procijenjenim veličinama porcija.

Courtney Simpson, bihevioralna psihologinja i ravnateljica programa za poremećaje hranjenja iz Centara za liječenje temeljenih na dokazima u Seattleu, rekla je da neke aplikacije preporučuju kalorijske ciljeve koji su preniski za odrasle osobe. Nerealni ciljevi isto tako mogu izazvati osjećaj srama i pridonijeti epizodama prejedanja.

"Problem nije u samoj 'gejmifikaciji' prehrane. Važno je ono što aplikacija potiče. Hoće li to doista biti korisno?" rekla je Simpson za AP.

Treba slušati vlastito tijelo, a ne aplikaciju

Anderberg je rekla da bi osobe koje već vjeruju da je biti mršaviji nužno i bolje mogle biti sklonije neprikladnoj uporabi alata za praćenje prehrane. Potaknula je korisnike da kritički propituju preporuke koje dobivaju u aplikacijama za prehranu.

"Pomalo gubimo sposobnost prepoznavanja signala koje nam šalje vlastito tijelo", upozorava Anderberg.

Simpson je pak rekla da tjelesna masa sama po sebi nije pouzdano mjerilo zdravlja te upozorila da su ponavljani gubitak i ponovno dobivanje tjelesne mase povezani s nepovoljnijim zdravstvenim ishodima.

"Ako doista želite trajnu promjenu, morate usvojiti ponašanja koja su za vas izvediva i održiva tijekom duljeg razdoblja", objasnila je Simpson.

Profesorica s početka priče dala je isto tako sličan zaključak. "Na kraju sam naučila da se ne možete izgladnjivati da biste postigli tjelesni izgled kojem težite", rekla je Drury.