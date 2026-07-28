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Velika promjena taktike

Kraj velikih vojnih baza: Zašto NATO hitno skriva svoje zapovjednike i vojnike?

PišeB. V., 28. srpnja 2026. @ 09:03 komentari
Francuski vojnik tijekom NATO vježbe
Francuski vojnik tijekom NATO vježbe Foto: Afp
Velika vojna središta postaju prošlost jer dronovi i umjetna inteligencija mijenjaju pravila ratovanja. NATO zato hitno raspršuje svoje snage radi vlastitog preživljavanja na bojištu budućnosti.
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