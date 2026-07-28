Kraj velikih vojnih baza: Zašto NATO hitno skriva svoje zapovjednike i vojnike?

Konstantan nadzor suvremenog bojišta bespilotnim letjelicama prisiljava NATO savez na preispitivanje načina zapovijedanja, na način da su čelnici tog saveza zaključili kako su velike koncentracije postrojbi postale prevelike mete za precizne udare.

U razgovoru za Business Insider francuski admiral Pierre Vandier, vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a za transformaciju, izjavio je da Savez mijenja svoj pristup zapovijedanju i nadzoru, jer stalni nadzor bojišta i sve veće mogućnosti izvođenja udara prisiljavaju vojske da "rasprše snage" i izbjegavaju bespotrebno okupljanje u jednoj točki.

"Tek smo na početku tog procesa", rekao je Vandier za Business Insider. Kao jedan od dvojice strateških zapovjednika NATO-a istaknuo je da ta preobrazba odražava šire zahtjeve zapadnih vojnih dužnosnika za decentraliziranijim zapovjednim strukturama.

Pouke iz Ukrajine

Prema Vandieru, rat u Ukrajini pokazuje zašto je raspršivanje snaga postalo nužno. Bespilotne letjelice neprekidno nadziru bojište, stvarajući zonu uništenja široku desecima kilometara, u kojoj se svako kretanje brzo otkriva i postaje meta napada. Zbog toga vojnici sve češće hodaju umjesto da koriste vojna vozila te održavaju međusobni razmak kako bi povećali svoje izglede za preživljavanje.

Ukrajina i Rusija u velikoj su mjeri napustile okupljanje velikih vojnih snaga u blizini bojišnice. Planiranje operacija, koordinacija topničke potpore i aktivnosti protuzračne obrane provode se dalje od crte bojišta, prikriveno ili tijekom kretanja. Ukrajina je također raspršila dio svoje obrambene industrije te preselila dio proizvodnje u podzemne objekte kako bi smanjila ranjivost na ruske raketne i napade bespilotnim letjelicama.

Tehnologija potiče decentralizaciju

Vandier je rekao da velika zapovjedna mjesta s nekoliko stotina časnika postupno odlaze u prošlost, jer sustavi u oblaku mogu pohranjivati podatke i izrađivati analize bez okupljanja velikog broja ljudi na jednome mjestu. "U tijeku je obnova sustava zapovijedanja i nadzora (C2)", rekao je na kraju.

Modernizacija NATO saveza uključuje i nabavu sustava Maven Smart System američke tvrtke Palantir Technologies u ožujku 2025. godine, radi integracije umjetne inteligencije u operacije Saveza.

Nedavni iranski raketni napadi i napadi bespilotnim letjelicama na američke vojne objekte u Bahreinu i Kataru dodatno su potvrdili potrebu za raspršenim zapovjednim središtima. Zapadne vojske istodobno sve više razvijaju koncept raspršenih zračnih operacija i razmještaja borbenih zrakoplova na autocestama.