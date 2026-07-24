Nova fronta u Rusiji, gubici su ogromni: "Sve bi se moglo urušiti u samo tjedan dana"

Skladište vodeće ruske internetske trgovine Wildberries u Lenjingradskoj oblasti blizu Sankt Peterburga zapalilo se nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama, kazao je guverner Aleksandar Drozdenko.

Troje ljudi je ozlijeđeno, dodao je Drozdenko.

Tvrtka Wildberries je kazala da su dva njena logistička objekta u regiji prestala s radom. Također, rekla je da su djelatnici u njenim skladištima na poluotoku Krimu evakuirani.

Reutersova videosnimka napada prikazuje dva velika oblaka crnog dima. Pet skladišta Wildberriesa, odnosno oko 10 posto logističkog kapaciteta tvrtke, napadnuto je od 18. srpnja.

Tvrtka je objavila da nikakva roba nije oštećena u najnovijem napadu. Osam osoba je poginulo u napadima 18. srpnja na logistička čvorišta u gradovima Kotovsku i Elektrostalju. Zajedno s manjim rivalima, Wildberries i njegov glavni konkurent Ozon prodaju robu i usluge u vrijednosti od otprilike 8,5 posto ruskog BDP-a te zapošljavaju četiri milijuna ljudi ili više od pet posto radne snage u zemlji.

Opasnost za cijelo gospodarstvo

Ukrajinski predjsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su skladišta legitimna vojna meta jer kompanija prodaje robu ruskoj vojsci. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je te optužbe, piše The New York Times.

Wildberries službeno ne prodaje vojno oružje, no u ponudi ima proizvode koje koriste vojnici, poput komercijalnih dronova koji se mogu prilagoditi za nošenje eksploziva, optičkih kabela, taktičke odjeće i druge robe takozvane "dvojne namjene".

Napadi na skladišta Wildberriesa teško su pogodili male ruske poduzetnike koji preko te platforme prodaju svoje proizvode. Prema procjenama stručnjaka koje prenose ruski Kommersant i Forbes Russia, u napadima u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti uništena je roba čija je vrijednost gotovo jednaka ukupnoj prošlogodišnjoj dobiti Wildberriesa.

Timur, poduzetnik s kojim je razgovarao the NY Times kaže da ga najviše zabrinjava neizvjesnost s kojom se sada suočavaju.

"Pet godina sam gradio svoj posao, a sada bi se sve moglo urušiti u samo tjedan dana", ispričao je, dodajući da je to nesigurnost s kojom Ukrajinci žive već gotovo četiri i pol godine.

Ukraine hit yet another Wildberries logistics centers in St. Petersburg and Leningrad regions today.



Reports also indicate a missile strike on the Aviatek aviation plant (part of Almaz-Antey) in Kirov. pic.twitter.com/RuCu65zt2r — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Upozorio je da bi nastavak napada mogao ozbiljno pogoditi rusko gospodarstvo, urušiti poslovni model Wildberriesa, povećati cijene i izazvati nestašice.

Glavna izvršna direktorica tvrtke Tatjana Kim obećala je obiteljima poginulih radnika isplatiti odštetu od oko 25.000 dolara, dok će ozlijeđeni dobiti polovicu tog iznosa.

Početkom mjeseca Wildberries i druga velika internetska trgovina Ozon izmijenili su uvjete poslovanja te naveli da nemaju zakonsku obvezu nadoknaditi štetu nastalu zbog napada dronovima.

Cilj ukrajinskih napada dugog dometa na ruske gospodarske ciljeve, uključujući višemjesečnu kampanju udara na postrojenja za preradu nafte je izvršiti pritisak na predsjednika Vladimira Putina kako bi okončao rat, djelomično ograničavanjem njegove sposobnosti da ga financira.

Napadi na naftnu infrastrukturu već su izazvali nestašice goriva i redove na benzinskim postajama, a mogli bi utjecati i na predstojeću sezonu žetve. Nova fronta očito je usmjerena na Wildberries, jedan od stupova ruskog maloprodajnog gospodarstva i simbol modernog života u zemlji.