"Nije u šoldima sve": Što Hrvatska može naučiti iz mađarskog neuspjeha demografske obnove?

Dok se, kao i Hrvatska, brojne europske zemlje bore s padom nataliteta, model koji je prije 16 godina uveo bivši mađarski premijer Viktor Orbán dugo je slavljen kao uzor među desnicom. Međutim, priča o agresivnoj pronatalitetnoj politici Mađarske krije i svoju tamnu stranu.

Mladi parovi koji su uzeli državne subvencije i beskamatne kredite na račun obećanja da će imati djecu, a u tome iz medicinskih razloga nisu uspjeli, danas su suočeni s prijetnjom potpunog financijskog sloma, donosi BBC.

Među njima su Barbara Elek (33), socijalna radnica, i njezin suprug Levi (34), kuhar, iz grada Debrecena. Par je upravo doznao da im je i treći krug umjetne oplodnje (IVF) propao. Osim goleme emocionalne boli zbog gubitka embrija, supružnici proživljavaju i financijski horor.

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Naime, kako bi riješili stambeno pitanje, iskoristili su državni poticaj i uzeli "kredit za očekivanje bebe" u iznosu od deset milijuna forinti (oko 28.600 eura) uz obećanje da će imati dvoje djece. Budući da ne uspijevaju začeti prirodnim putem, ako do 1. studenog ove godine službeno ne dokažu da je trudnoća na putu, državi će morati vratiti sav novac i platiti kaznene kamate koje iznose između 1,5 i 3,5 milijuna forinti (od oko 4300 do 10.000 eura). Slični uvjeti vežu ih i za subvenciju stambenog kredita.

"Ako ne uspijemo, bit ću shrvana, a onda nam preostaje jedino borba da barem financijski ne izgubimo baš sve što imamo", ispričala je Barbara u suzama neposredno prije nego što je primila negativan nalaz.

Kratkotrajni uzlet pa bolno otrježnjenje

Viktor Orbán je 2010. godine pokrenuo jednu od najambicioznijih pronatalitetnih politika na svijetu. Njegova stranka Fidesz odbacila je imigraciju kao rješenje za starenje stanovništva i poručila: "Na Zapadu dovode ljude koji im nedostaju. Mađari razmišljaju drugačije. Nama ne trebaju puki brojevi, nama trebaju mađarska djeca."

Uvedene su goleme porezne olakšice, beskamatni krediti i subvencije za kupnju većih automobila ili obnovu kuća. Međutim, te su povlastice bile strogo ograničene samo na vjenčane, heteroseksualne parove koji su aktivni na tržištu rada.

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U početku se činilo da strategija djeluje. Stopa fertiliteta u Mađarskoj skočila je s katastrofalnih 1,25 u 2010. godini na 1,59 u 2020. godini. No, slavlje je bilo kratkog vijeka. Već 2025. godine stopa je ponovno potonula na 1,31, što je tek neznatno više nego na samom početku uvođenja mjera.

Tomas Sobotka s Bečkog instituta za demografiju jasnog je stava: "Ako sudimo prema ciljevima ove politike, ovo je očiti neuspjeh." Stručnjaci objašnjavaju da su ovakve mjere samo potaknule parove koji su ionako planirali djecu da ih rode malo ranije kako bi ugrabili novac, no dugoročni trend opadanja time nije zaustavljen. Osim toga, visoka inflacija u potpunosti je pojela vrijednost državnih potpora.

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Novac ne rješava problem ako su zdravstvo i školstvo u rasulu

Mnogi roditelji ističu da financijski poticaji ne znače ništa ako temeljni sustavi u državi ne funkcioniraju. Mlada majka iz Budimpešte Antonia Miskolczi (29) priznaje da je njezina odluka o broju djece ovisila isključivo o stanju u mađarskim bolnicama.

"Bila sam užasnuta porodom. Gledala sam videa na TikToku u kojima trudnice upozoravaju da u bolnicu morate ponijeti vlastiti toaletni papir i dezinficijens. Zato sam rodila u privatnoj bolnici. Nemojte nam davati velika obećanja o novcu. Prvo popravite osnove – zdravstvo i obrazovanje – pa će se i želja za djecom povećati", poručuje Antonia.

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Također, politike su dodatno učvrstile tradicionalne rodne uloge u kojima je žena isključivi skrbnik, a mađarske tvrtke ne nude nikakvu fleksibilnost za zaposlene očeve i majke, što odbija mlade urbane parove.

U tome su nordijske zemlje pokazale puno veći demografski uspjeh kad su problemu pristupile kulturološki, ne fokusirajući se samo na financije, nego na promociju roditeljske ravnopravnosti majki i očeva, kao i ulaganjem u zdravstvene, vrtićke i školske ustanove.

Jedan od pet parova u problemu

Barbara i Levi nisu iznimka. Prema izvješću Mađarske nacionalne banke, čak jedan od pet parova koji su uzeli te kredite prije pet godina na kraju nije uspio dobiti djecu. Orbán je u travnju ove godine izgubio vlast, a nova vlada na čelu s Peterom Magyarom sada provodi reviziju ovih politika kako bi odlučila što učiniti s tisućama obitelji koje su ostale bez djece, a sada im prijeti dužničko ropstvo.

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Dok se politika bavi brojevima, mađarski parovi proživljavaju osobne drame. Sustav koji im je obećao podršku u stvaranju obitelji sada bi ih mogao poslati na prosjački štap samo zato što nisu mogli dobiti dijete, ma koliko pokušavali.