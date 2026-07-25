NAJTEŽE U SIBIRU
Ruske regije i dalje bez dovoljno goriva, u pomoć uskače i Kazahstan
PišeHina, 25. srpnja 2026. @ 18:21
Gorivo Rusija
Foto: Afp
Rusija i dalje muku muči s gorivom, a najteže je u Sibiru.
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Neke ruske regije i dalje imaju problema s
opskrbom gorivom, a situacija je najteža u dijelovima Sibira, izvijestile su u subotu novinske agencije citirajući zamjenika ruskog premijera Aleksandra Novaka.
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Vlasti su uvele
niz mjera za podršku domaćem tržištu goriva nakon što su učestali napadi dronova u Ukrajini na rafinerije nafte izazvali nestašicu benzina i nagli porast cijena.
Novak,
vodeći ruski dužnosnik za energetiku, rekao je novinarima da se uvjeti postupno stabiliziraju, ali da je situacija ostala "prilično teška" u nekim regijama, posebno u Sibiru.
Zabrana
izvoza benzina bit će produžena do kraja godine, dok će zabrana izvoza dizela biti ukinuta "kada se tržište oporavi", citirala je Novaka novinska agencija Interfax.
Ako bude potrebno,
Kazahstan bi mogao isporučiti višak naftnih derivata Rusiji, rekao je Novak, prema vijestima informativnog kanala Vesti.
Kazahstan je u srpnju izvezao
prvi teret benzina u Rusiju, isporučivši oko 1000 metričkih tona jednoj središnjoj ruskoj regiji, rekli su izvori iz industrije ovog mjeseca.