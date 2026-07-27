Izbacivanje plinskog štednjaka iz kuće može spasiti zdravlje ovih kroničnih bolesnika

Zamjena plinskih štednjaka s električnim štednjacima za kuhanje znatno je poboljšala kontrolu astme kod osoba s tom kroničnom bolešću, pokazalo je najnovije istraživanje provedenu u SAD-u. Riječ je o malom američkom istraživanju, u kojem su znanstvenici zabilježili značajna poboljšanja zdravstvenog stanja astmatičara, unatoč tome što je njihov projekt bio prerano prekinut.

Američka javna zdravstvena ustanova MetroHealth iz savezne države Ohio pokrenula je istraživanje u prosincu 2024. godine kako bi ispitala, poboljšava li zamjena plinskih štednjaka i ploča za kuhanje električnima stanje osoba s astmom među 1200 stanovnika, koji žive u okolici grada Clevelanda. Financiranje istraživanja je prekinuto nakon što je nova administracija predsjednika Donalda Trumpa obustavila projekt.

Prema riječima profesora Asha Sehgala sa Sveučilišta Case Western Reserve u Clevelandu, dovršena je zamjena u manje od 100 kućanstava, zbog čega je više od 1100 kućanstava ostalo bez planirane intervencije, a posao je izgubilo oko 20 članova projektnog tima.

Neočekivani rezultati

Znanstvenici su prije zatvaranja projekta dovršili sve započete zamjene te analizirali rezultate u 72 kućanstva. "Iznenadili smo se kada smo analizirali rezultate i utvrdili vrlo velik učinak. Poboljšanja simptoma astme nakon zamjene štednjaka bila su usporediva s onima zabilježenima u kliničkim ispitivanjima često primjenjivanih lijekova za astmu ili čak veća", rekao je Sehgal za The Guardian.

Sudionici su procijenjeni tijekom četiri tjedna prije zamjene i četiri tjedna nakon nje, pri čemu je stanje njihove astme ocjenjivano međunarodno priznatom ljestvicom od 0 do 6. Prosječna ocjena smanjila se s 2,6 na 1,5. Istodobno se smanjio broj bolničkih prijama, izostanaka s posla ili iz škole zbog pogoršanja astme, kao i učestalost piskanja pri disanju, uporaba inhalatora za brzo olakšanje simptoma te broj osoba kojima je astma prekidala san.

Mjerenja kvalitete zraka u 44 kućanstva pokazala su da se prosječna koncentracija dušikova dioksida smanjila za 70 posto.

"Nisam shvaćala da je problem moj plinski štednjak sve dok nisam počela koristiti električni. Sada inhalator trebam znatno rjeđe", rekla je za The Guardian Angela Bland, 38-godišnja stanovnica grada Akrona u saveznoj državi Ohio.

Dr. Tiffany Yang iz britanskog istraživačkog programa Born in Bradford, koja nije sudjelovala u američkom istraživanju, izjavila je za navedeni britanski list da rezultati iz Ohija dodatno potvrđuju sve veći broj dokaza da smanjenje onečišćenja zraka u zatvorenim prostorima može donijeti značajne zdravstvene koristi, osobito osobama koje boluju od astme.