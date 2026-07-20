VIDEO UZNEMIRUJUĆI PRIZORI Bologna na nogama nakon smrti 42-godišnjaka: Objavljena snimka njegovih posljednjih trenutaka

U Bologni je u nedjelju preminuo 42-godišnji državljanin Maroka Abderrahim Fakir tijekom policijske intervencije, a slučaj je izazvao veliko zanimanje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka njegovih posljednjih trenutaka.

Nadležne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile sve okolnosti njegove smrti.

Prema navodima talijanskih medija i policije, incident se dogodio u nedjelju u četvrti Pilastro nakon što su stanovnici prijavili muškarca koji se ponašao agresivno u garaži u ulici Via Svevo.

Na mjesto događaja stigli su policajci i hitna pomoć. Policajci navode da su pokušali smiriti 42-godišnjaka, no on je, prema njihovim tvrdnjama, pružao otpor i oštetio policijsko vozilo udarajući ga nogama.

Kako bi ga svladali, policajci su, prema službenim informacijama, upotrijebili papreni sprej, a potom ga oborili na tlo i stavili mu lisice. Na videosnimci koju je snimio jedan od stanara čuje se muškarac kako viče "Dosta, upomoć!" prije nego što je prestao reagirati.

Na snimci se vidi kako policajci pokušavaju obuzdati muškarca, dok im u jednom trenutku pomaže i jedan građanin držeći ga za noge. Ubrzo nakon toga 42-godišnjak ostaje nepomičan, a na mjesto događaja već su bili pristigli djelatnici hitne medicinske pomoći.

Policijska uprava Bologne priopćila je da će snimke s kamera policajaca biti odmah dostavljene državnom odvjetništvu koje vodi istragu. Lokalna zdravstvena ustanova također je pokrenula internu istragu o postupanju medicinskog osoblja tijekom intervencije.

Tragedia a Bologna: Abderrahim Fakir, 43enne marocchino, è morto oggi al Pilastro durante un controllo di polizia. Gli hanno legato anche i piedi quando già era morto. pic.twitter.com/hKEjgNAkGb — precipitevolissimevolmente (@saures788) July 19, 2026

Obitelj preminulog tvrdi da je riječ o prekomjernoj uporabi sile. Njegova sestra poručila je kako neće odustati dok se ne utvrdi istina o bratovoj smrti, tvrdeći da postoje svjedoci koji su vidjeli što se dogodilo.

Smrt 42-godišnjaka izazvala je prosvjede u četvrti Pilastro, gdje su se okupili stanovnici i članovi obitelji tražeći pravdu te skandirajući parole protiv policije. Situacija se smirila tek nakon što se okupljenima obratio brat preminulog, piše Ansa.

Gradonačelnik Bologne Matteo Lepore i predsjednik regije Emilia-Romagna Michele de Pascale pozvali su na potpuno rasvjetljavanje slučaja, dok je talijanska senatorica Ilaria Cucchi zatražila parlamentarnu raspravu te upozorila da se mora utvrditi je li tijekom intervencije došlo do nepravilnosti.

Točan uzrok smrti bit će poznat nakon dovršetka istrage i obdukcije, a nadležno državno odvjetništvo prikuplja sve dokaze, uključujući videosnimke i iskaze svjedoka.