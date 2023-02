Muškarac je napao ženu u teretani te je pokušao silovati. Bodybuilderica mu je uzvratila istom mjerom te poručila svim žrtvama da nikada ne odustaju u borbi.

Jedna 24-godišnjakinja je na Floridi vježbala u teretani stambenog kompleksa kada ju je napao muškarac. Na snimkama nadzornih kamera vidi se kako se bori s napadačem koji je na kraju odustao i otišao.

Nashali Alma je vježbala u teretani i u jednom trenutku ušao je muškarac. Pustila ga je unutra jer je mislila da želi vježbati, no on ju je ubrzo napao.

"Rekla sam mu da me ostavi na miru, no on me je počeo loviti po teretani - prije nego što me je zgrabio, ja sam ga je udarila", opisuje napad Alma.

Policija ga je uhitila unutar 24 sata od napada, a napadač je kasnije rekao policiji da ju je pokušavao silovati.

A 24-year-old woman was working out at her apartment complex’s gym in Florida when a man approached and attacked her. At one point, she used her cellphone to hit him in the face. Officials said the man was arrested. pic.twitter.com/ylNbgbYX9Y