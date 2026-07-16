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Rat na Bliskom istoku

J. D. Vance optužio članove izraelske Vlade: "Bez trunke sumnje sam uvjeren..."

PišeHina, 16. srpnja 2026. @ 12:50 komentari
J. D. Vance
J. D. Vance Foto: Afp
J. D. Vance branio je sporazum o okončanju rata s Iranom postignut prošli mjesec.
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