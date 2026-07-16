J. D. Vance optužio članove izraelske Vlade: "Bez trunke sumnje sam uvjeren..."

Potpredsjednik Sjedinjenih Država J. D. Vance izjavio je da su neki članovi izraelske vlade pokušali utjecati na američku javnost kako bi se opredijelila protiv sporazuma SAD-a o okončanju rata s Iranom u epizodi podcasta s voditeljem Joeom Roganom objavljenoj u srijedu.

Te su izjave u skladu s ranijim kritikama politike izraelske vlade što ih upućuje Vance, kojeg mnogi smatraju potencijalnim budućim predsjedničkim kandidatom, u sve većem javnom raskolu između tih dviju partnerskih zemalja.

Vance je branio sporazum o okončanju rata s Iranom postignut prošli mjesec, koji su kritičari u SAD-u i Izraelu napali jer nije odredio ograničavanje iranskog raketnog programa niti pružio jasan put za demontiranje njegovih nuklearnih postrojenja. Istovremeno je i ograničio djelovanje Izraela u ratu s militantima Hezbolaha u Libanonu.

"Bez trunke sumnje uvjeren sam da postoje ljudi unutar izraelske vlade koji nas na neki način pokušavaju odvratiti od te politike jer žele nastaviti vojnu kampanju", rekao je Vance.

Potpredsjednik je rekao da, iako je u "dobrim odnosima" s nekim članovima izraelske vlade, postoje neki u njihovu sustavu za koje znaju bez dvojbe da manipuliraju i pokušavaju utjecati na američko javno mnijenje kako bi rat trajao unedogled.

Vance je rekao da mnoge zemlje, i saveznici i protivnici, pokušavaju utjecati na američku politiku.

"Ne smeta mi što Izrael pokušava to učiniti, iskreno mi ne smeta ni što Rusija ili neke od ovih drugih zemalja to rade. To je jednostavno tako kad si politički vođa u 2026. godini."

"Ali ono što mi smeta jest kada te operacije, te kampanje utjecaja, zapravo utječu na američku političku prosudbu", rekao je potpredsjednik.

Vance je u lipnju oštro kritizirao one u Izraelu koji su se usprotivili iranskom sporazumu, rekao je da je predsjednik Donald Trump jedini saveznik Izraela te ih oštro ukorio s obzirom na milijarde dolara američke obrambene pomoći koju zemlja prima.

Visoki izraelski dužnosnici, govoreći anonimno, rekli su da su uvjeti sporazuma loši za Izrael jer nisu odgovorili na zabrinutost zbog iranskog nuklearnog i balističkog raketnog programa. Mišljenje je to koje, kažu, dijeli cijelo izraelsko vodstvo.

Na pitanje misli li da bi se SAD uključio u rat s Iranom da nije bilo izraelskog utjecaja, Vance je rekao: "Da, da, mislim."

"Mislim da predsjednik, neovisno o bilo kakvom utjecaju Izraela, vrlo čvrsto vjeruje i, ponovno, s njime se slažem da Iran ne bi trebao imati nuklearno oružje", rekao je Vance.

Ured izraelskog premijera još nije odgovorio na zahtjev za komentar.