Trumov čovjek otkrio: "Epstein je bio povezan s dubokom državom..."

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je u srijedu da se čini da je pokojni osuđeni pedofil i seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein povezan s "izraelskom dubokom državom", kao i s "najvišim razinama američkih obavještajnih službi", a istovremeno je priznao da je Trumpova administracija loše reagirala na slučaj.

Na pitanje u podcastu The Joe Rogan Experience o teorijama da je Epstein bio povezan s izraelskom obavještajnom agencijom Mossad, Vance je odgovorio: "Da, Mossad ili CIA ili neka druga duboka država, bilo u Americi, Izraelu ili nekoj drugoj zemlji."

J. D. Vance Foto: Afp

"Očito je imao veze s višim, najvišim razinama američke obavještajne službe“, rekao je, a prenosi Andalou.

Dodao je da slučaj Epstein smatra zanimljivim.

„Nije bilo kao da je bio jako povezan s desnim centrom izraelske politike. S Amerikom je bio povezan na svim poljima. Kao što je imao prijatelje republikance, imao je i prijatelje demokrate. Imao je puno dublje veze s izraelskom ljevicom od centra nego s desnim centrom", rekao je Vance.

Vance je kritizirao i način na koji je administracija postupala u slučaju pedofila. Njegov komentar jedno je od najizravnijih javnih priznanja da je objava spisa postala veliki politički teret Trumpove administracije.

"Ako ljudi žele reći da smo loše postupali s policijom u slučaju Epstein, krivi smo. Jesmo loše postupali, posebno u komunikaciji o tome", rekao je.

Na pitanje što je trebalo učiniti drugačije, rekao je: "Mislim da smo trebali sve jednostavno izbaciti na samom početku, i očito je potrebno malo vremena da se pregledaju stvari, pronađu stvari, redigiraju stvari gdje imate žrtve i tako dalje. Ali trebali smo to jednostavno učiniti što je brže moguće."