Neovisna istraga pokazala: Izrael je namjerno ciljao palestinsku djecu i počinio genocid

Izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi te ratnim zločinima na okupiranoj Zapadnoj obali, utvrdila je neovisna UN-ova istraga u utorak.

Izvješće UN-ove Neovisne međunarodne istražne komisije na okupiranom palestinskom teritoriju, uključujući Istočni Jeruzalem, i u Izraelu ispitalo je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. listopada 2023.

Otprilike 30 posto poginulih u ratu u Gazi bila su djeca, utvrdilo je izvješće.

Prethodno izvješće komisije iz rujna utvrdilo je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, to poticali - optužbe koje je Izrael nazvao skandaloznima.

Izraelska misija u Ženevi rekla je da Izrael odbacuje, kako navodi, "drugo izvješće koje sadrži klevetu".

"Izrael odbacuje ovu klevetničku farsu", stoji u priopćenju. Dodao je da "svako dijete zaslužuje zaštitu", tvrdeći da izvješće ignorira "brutalne taktike Hamasa".

UN-ova komisija navodi da su palestinska djeca bila namjerno ciljana i ubijana tijekom rata, uključujući i nakon što je primirje stupilo na snagu u listopadu 2025. Tvrdi da je to ključni element koji utvrđuje genocidnu namjeru izraelskih vlasti i sigurnosnih snaga za uništenje palestinske grupe, u cijelosti ili djelomično, u Gazi.

"Dokazi pokazuju da su izraelske sigurnosne snage namjerno ciljale i ubijale palestinsku djecu", rekao je Srinivasan Muralidhar, predsjednik komisije, u izjavi koja prati izvješće.

Izvješće je utvrdilo da je udio djece u broju poginulih bio viši nego u prethodnim sukobima. Između 7. listopada 2023. i 7. listopada 2025. ubijeno je najmanje 20.179 djece, što čini oko 30 posto ukupnog broja poginulih.

Usporedbe radi, u sukobima u Gazi od 2008. do 2009. te 2014. djeca su činila oko 24 posto žrtava povezanih s konfliktom, navodi se u izvješću.

Izraelske snage nastavile su koristiti streljivo velikog kalibra i oružje sa širokim učinkom u gusto naseljenim stambenim područjima unatoč sve većem broju dječjih žrtava, navela je Komisija.

"To ukazuje da su takvi napadi, koji su ubili djecu u tako velikom broju, bili namjerni", ističu u izvješću. Dodaje se da se vjeruje da su djeca bila kolektivno ciljana jer su izraelske sigurnosne snage smatrale da je cjelokupno civilno stanovništvo povezano s Hamasom i drugim oružanim skupinama.

Muralidhar je rekao da je Izrael ciljanjem djece potkopavao sposobnost palestinskog naroda da postoji i određuje svoju budućnost.

Istraga je također utvrdila da su napadi na zdravstvene i reproduktivne ustanove utjecali na preživljavanje novorođenčadi te zabilježila porast broja pobačaja, a gotovo sva djeca u Gazi navodno trebaju psihološku pomoć.

Na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, istražna komisija je utvrdila nagli porast nasilja izraelskih doseljenika prema palestinskoj djeci i dokumentirala dokaze o mučenju, uključujući seksualno i rodno uvjetovano nasilje, tijekom masovnih uhićenja i pritvora.

Komisija je zaključila da su palestinska djeca, posebice dječaci, podvrgnuti sustavnom zlostavljanju u pritvoru, uključujući prisilno skidanje odjeće, premlaćivanje i uskraćivanje hrane.