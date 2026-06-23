Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Objavljeno izvješće

Neovisna istraga pokazala: Izrael je namjerno ciljao palestinsku djecu i počinio genocid

Piše Hina, 23. lipnja 2026. @ 22:37 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
UN-ova istraga utvrdila da je Izrael počinio genocid.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Sumnjivi poziv

    Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
  2. Zaplijena droge u Australiji - 1
    U Australiji

    Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
  3. Didier Deschamps
    Propušta ključnu utakmicu

    Deschamps napušta reprezentaciju usred SP-a, Francuzi objavili tužan razlog
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Japan se u potresu 2011. pomaknuo nekoliko milimetara istočno
SNAGA PRIRODE
Snažan potres iz 2011. godine pomaknuo Japan za šest milimetara prema istoku
UN-ova istraga: Izrael je namjerno ciljao djecu u Gazi i to predstavlja genocid
Objavljeno izvješće
Neovisna istraga pokazala: Izrael je namjerno ciljao palestinsku djecu i počinio genocid
Meloni poziva na normalizaciju odnosa nakon okršaja s Trumpom
DIPLOMATSKI RAT
Meloni želi normalizaciju odnosa s Amerikom: "Ne namjeravam nastaviti raspirivati ovu svađu"
Toplinski udar okovao Europu: Temperature jure prema 40 °C, u nekim zemljama povučeni vlakovi bez klime, uvode se izvanredne mjere
PAKLENI VAL
U Europi se uvode "tropski rasporedi", povlače stari vlakovi, a u jednoj zemlji nude besplatan odlazak u kino
Europljane se potiče da cijepe pse protiv bjesnoće zbog povratka bolesti
UPOZORENJE
Opasna bolest ponovno prijeti, zabilježeni i prvi smrtni slučajevi
Bolničar u Budimpešti uhićen s kovčegom punim ljudskih kostiju
U Budimpešti
Bolničar iz pakla: Prekopavao i grobove, krao dijelove tijela i jeo ih
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
Objavljen iskaz srušenog pilota F-15: Opisao koordinirani roj iranskih letjelica koji se na nebu kretao kao jedno tijelo
DAN NEZAVISNOSTI 3
"Pravo izvanzemaljsko s*anje": Američki pilot srušen iznad Irana opisao zastrašujući roj dronova u formaciji "meduze"
Muškarac likvidiran u kafiću u Beogradu
PROCURILA SNIMKA
Ubijen muškarac koji je ranije uhićen u Zagrebu, kamere sve snimile: Ubojica mu je pružio ruku, a onda...
Europa se prži pod toplinskom kupolom
Paklene vrućine
Toplinska kupola prži Europu: Francuska u strahu isključila nuklearni reaktor, već 40 mrtvih
DHMZ: Nastavak toplinskog vala
HRVATSKA SE PRŽI
Meteorolozi objavili posebno upozorenje: Pogledajte kad stiže osvježenje
Čeh jurio 253 km/h po autocesti A1 7
POZNATI DETALJI
Presretač na A1 zaustavio stranca koji je jurio 253 km/h: Policija objavila kako je kažnjen
Počelo obilježavanje Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica 5
SPOMEN-PARK BREZOVICA
Državni vrh položio vijence povodom Dana antifašističke borbe
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio 5
uhićen je
Drama u Zagrebu: Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno pogodio
Trogodišnjak stabilno nakon napada krokodila u zoološkom vrtu 4
U ENGLESKOJ
Mališan (3) bačen u nastambu s krokodilima: Objavljeni novi detalji o njegovu stanju
Morski pas teško ozlijedio ženu u Australiji 4
U AUSTRALIJI
Morski pas napao ženu u plićaku, morali su joj amputirati ruku
Saslušano prvih pet kandidata za Ustavni sud: Svi složni da je pozdrav "Za dom spremni" neprihvatljiv 3
VLADAJUĆI TRIGGERIRANI
"ZDS je fašistički pozdrav": Izjava kandidatkinje za Ustavni sud izazvala oštru reakciju HDZ-a
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nova prijevara širi se popularnom aplikacijom za transakciju novca
Sumnjivi poziv
Širi se nova prijevara, na meti aplikacija koju koristi puno Hrvata: "Pazite, ljudi, vrlo su uvjerljivi"
Muškarac likvidiran u kafiću u Beogradu
PROCURILA SNIMKA
Ubijen muškarac koji je ranije uhićen u Zagrebu, kamere sve snimile: Ubojica mu je pružio ruku, a onda...
Povijesna zapljena u Australiji: U podzemnom bunkeru pronašli 2,7 tona kokaina vrijednog pola milijarde eura
U Australiji
Povijesna zapljena: U podzemnom bunkeru pronašli gotovo tri tone kokaina vrijednog pola milijarde eura
show
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom 1:46 16
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Životna priča Enisa Bešlagića ispunjena je usponima i padovima
''to je za mene nemoguće''
Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica Tena Sakar Vukić otkrila kako će izgledati obnova
za in magazin
Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
zdravlje
Oticanje nogu: Može biti bezopasno, ali i znak ozbiljnih bolesti! Evo koji su uzroci, kako si možete pomoći, a kada trebate liječniku
česta pojava ljeti
Oticanje nogu: Može biti bezopasno, ali i znak ozbiljnih bolesti! Evo koji su uzroci, kako si možete pomoći, a kada trebate liječniku
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
Usporedili su rezultate dosadašnjih studija
Nova studija usporedila psihodelike i antidepresive: Rezultati su iznenadili znanstvenike
zabava
Obnova ulice izazvala zgražanje prolaznika: "Zato smo Bangladeš Europe"
Balkanska posla
Obnova ulice izazvala zgražanje prolaznika: "Zato smo Bangladeš Europe"
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
LOL
Oglas za apartman nasmijao društvene mreže, možete li pogoditi zašto?
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
Snašao se
Natpis s Hvara nasmijao i zbunio vozače, kako ste ga vi protumačili?
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Deschamps napušta reprezentaciju usred SP-a, Francuzi objavili razlog
Propušta ključnu utakmicu
Deschamps napušta reprezentaciju usred SP-a, Francuzi objavili tužan razlog
FIFA usred SP-a mijenja važno pravilo: Drama jedanaesteraca više neće biti ista
Neviđen presedan
FIFA usred SP-a mijenja važno pravilo: Drama jedanaesteraca više neće biti ista
tv
Crno more: Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
CRNO MORE
Policija im je pomrsila planove – je li ovo dio plana?
Tajne prošlosti: Nervira ju jer se nikako ne uklapa u njezinu sliku savršene obitelji
TAJNE PROŠLOSTI
Nervira ju jer se nikako ne uklapa u njezinu sliku savršene obitelji
Daleki grad: Pretjerao je sa svojom kontrolom - čak je i njegovu sinu dosta 0:42
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pretjerao je sa svojom kontrolom - čak je i njegovu sinu dosta
putovanja
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu 5
Idemo na jug
Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
Prefino!
Recept za zelenu šakšuku: Savršeni doručak koji se jede u bilo koje doba dana
novac
Zašto gotovo svi nose ružičaste kopačke na Svjetskom prvenstvu? Niste jedini koji se to pita
Ništa nije slučajno
Zašto gotovo svi nose ružičaste kopačke na Svjetskom prvenstvu? Niste jedini koji se to pita
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026. 5
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
Recept za palačinke s tikvicama
GOTOVE ZA TREN
Recept za palačinke s tikvicama koje ćete željeti i za doručak i ručak i večeru
Najljepša vjenčanica supruga hrvatskih reprezentativaca 6
Elegantna i predivna
Uvjerljiva pobjeda: Ovo je najljepša vjenčanica supruge našeg reprezentativca
sve
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske
potvrdio izbornik
Strašan udarac za Panamu nekoliko sati prije Hrvatske!
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom 1:46 16
šarmantni filip
Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Ulična moda Zagreb traperice s volanima Alaia 2026. 5
Okretale su se glave
Traperice se mogu nositi i po velikim vrućinama - plavuša sa zagrebačke špice ima savršeni model
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene