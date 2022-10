Osvanuo je video na društvenim mrežama na kojem se vide Ukrajinci kako pjevaju nakon eksplozije na Krimskom mostu.

Poznatu pjesmu "Freed from desire" obradili su Ukrajinci nakon eksplozije na Krimskom mostu.

Na videu se mogu vidjeti ljudi kako radosno skaču i pjevaju "Kerch Bridge on fire! Your defence is terrified, na na na".

Kerch Bridge on fire!

Your defence is terrified, na na na na na na pic.twitter.com/WRp2P3zwmd — Saint Javelin (@saintjavelin) October 8, 2022

Video je objavljen na Twitteru stranice Saint Javelin koja prodaje različite proizvode i novac usmjerava na pomoć Ukrajini tijekom rata.