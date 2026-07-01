Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo dobiva novo lice: Stižu švedski Gripeni

Ukrajina i Švedska službeno su sklopile sporazum o nabavi borbenih zrakoplova JAS-39 Gripen, čime modernizacija ukrajinskog ratnog zrakoplovstva ulazi u novu fazu. Ukrajinski portal Militarnyi je izvijestio da bi isporuke Gripena trebale započeti početkom 2029. godine. Sporazum je potpisan u nazočnosti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i švedskog premijera Ulfa Kristerssona. Paket obuhvaća zrakoplove, opremu, logističku potporu, tehničku potporu i obuku, a ukrajinski piloti i tehničko osoblje već se osposobljavaju u Švedskoj.

Sporazum o nabavi nadovezuje se na raniju švedsku obvezu donacije 16 borbenih zrakoplova Gripen C/D Ukrajini. Tijekom zajedničke konferencije za novinare u zračnoj bazi Uppsala 28. svibnja 2026. Kristersson i Zelenski potvrdili su da se početak isporuka borbenih zrakoplova očekuje početkom 2027. godine. Zrakoplovi dolaze iz aktivnog sastava švedskog ratnog zrakoplovstva, a ne iz pričuvnih zaliha i predstavljaju približno jednu taktičku eskadrilu, odnosno gotovo jednu šestinu od približno 94 operativna zrakoplova Gripen C/D kojima raspolaže Švedska.

Sposobnosti i konfiguracija

Donirani borbeni zrakoplovi isporučuju se s integriranim naoružanjem prema NATO standardima, taktičkom podatkovnom vezom Link 16 te zapadnim sustavima za identifikaciju prijateljskih i neprijateljskih ciljeva. Ukrajina namjerava kupiti i noviju inačicu zrakoplova - Gripen E, koja je opremljena radarom AESA, unaprijeđenim sustavima elektroničkog ratovanja, povećanim dometom naoružanja i motorom General Electric F414. Zelenski je sofisticiranost elektroničkih sustava Gripen E zrakoplova usporedio s onima na američkom F-35.

Financiranje i otvorena pitanja

Očekuje se da će financiranje biti osigurano kroz Instrument zajma za potporu Ukrajini Europske unije, vrijedan 90 milijardi eura, koji je dovršen 23. travnja 2026. godine, piše portal Defence Blog. Prema podacima švedske vlade, Ukrajina je planirala izdvojiti 2,5 milijardi eura za nabavu do 20 borbenih zrakoplova Gripen E/F. Militarnyi je izvijestio o 16 zrakoplova i početku isporuka 2029. godine, dok je Kristersson ranije spominjao 20 zrakoplova i 2030. godinu. Proizvođač zrakoplova Saab u svibnju je priopćio da formalni ugovor još nije bio potpisan.

Zašto je Gripen važan?

Gripen je razvijen tijekom Hladnog rata za djelovanje s kratkih uzletno-sletnih staza, cesta i improviziranih dionica autocesta u slučaju uništenja zračnih baza. Ukrajinski pilot Vadim Vorošilov, pozivnog znaka Karaja, istaknuo je bočno postavljene usisnike zraka kao prednost na oštećenim uzletištima.

Peter Layton iz britanskog Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije rekao je za Kyiv Independent da je Švedska desetljećima stavljala naglasak na održavanje zrakoplova na terenu uz pomoć ročnih vojnika.

Prema navodima Saaba i Vorošilova, Gripen se u idealnim uvjetima može ponovno opskrbiti gorivom i naoružanjem za približno deset minuta.