Ukrajina je prerasla HIMARS, imaju znatno jeftinije i kudikamo učinkovitije rješenje za rusko zaleđe

Nova generacija ukrajinskih dronova srednjeg dometa postaje jedno od najvažnijih oruđa Kijeva na bojištu, nudeći jeftiniju i sve učinkovitiju alternativu za udare duboko u ruskoj pozadini.

Business Insider dobio je snimku ukrajinskog drona srednjeg dometa koji uništava kuću u Zaporiškoj oblasti, no nije bila riječ o običnoj kući, niti uobičajenoj meti.

"To je bila kuća u kojoj su živjeli ruski piloti FPV dronova", rekla je za taj portal Spring, operaterka dronova iz postrojbe Typhoon ukrajinske Nacionalne garde. Predstavljena samo svojim pozivnim znakom iz sigurnosnih razloga, rekla je za Business Insider da je to bio njezin prvi uspješan napad dronom srednjeg dometa, a taj se napad dogodio još sredinom 2025. godine.

Povratak izgubljene sposobnosti

"Tvrdimo da ukrajinski udari srednjeg dometa zapravo najavljuju novu fazu rata. Ono što ovdje vidimo doista je čvrst temelj koji Ukrajini može pomoći u zaustavljanju ruskog napredovanja“, rekao je za navedeni portal George Barros iz Instituta za proučavanje rata (ISW).

Ti dronovi djeluju na udaljenostima od približno 30 do 300 kilometara te mogu napadati logističke ciljeve, zapovjedna mjesta, vozila i sredstva protuzračne obrane. Neki od njih koriste umjetnu inteligenciju, nakon gubitka veze s operaterom.

"Na pojedinim dijelovima bojišta čini se da imaju značajan učinak na rusku logistiku, što postupno utječe na snage na prvoj crti i čak ruske taktike postupnog infiltriranja čini manje održivima", rekao je pak za Business Insider Gil Barndollar iz američkog istraživačkog centra Defense Priorities.

HIMARS postao redudantan?

Ukrajina se u početku za dubinske udare oslanjala na projektile Storm Shadow i sustav HIMARS. No, ograničenja država donatora, ograničene zalihe i rusko elektroničko ratovanje postupno su smanjili njihovu učinkovitost.

"Vrhunac djelovanja HIMARS-a bio je tijekom ljeta i jeseni 2022. godine", rekao je Mikola Bielieskov, viši analitičar organizacije ComeBackAlive, najveće ukrajinske platforme za prikupljanje donacija za vojsku.

Barros je rekao da je HIMARS pod snažnim ometanjem postao "prilično značajan korak unatrag". "U prošlosti je možda bila dovoljna jedna raketa za uspješan udar. Danas bi za postizanje iste razine učinkovitosti mogle biti potrebne četiri ili čak više raketa", rekao je.

Tehnološka prednost

Barros je rekao da su bile potrebne godine rada kako bi se nadvladalo rusko ometanje. Umjetna inteligencija sada nekim dronovima omogućuje prepoznavanje i praćenje ciljeva tijekom završne faze leta.

Bielieskov je rekao da dronovi mogu ti pogađati i pokretne ciljeve. Dodao je da videosnimke iz posljednjih šest do osam tjedana pokazuju najmanje 100 uništenih ciljeva u ruskim pričuvnim područjima.

Spring je rekla da je upravljala s približno deset vrsta dronova srednjeg dometa, čija se cijena kreće od oko 900 do 13.100 eura.

"Sve češće viđamo snimke ovakvih udara, što znači da tvrtke poput FirePointa proizvode stabilnim tempom", rekao je Bielieskov. "Ne možemo biti sigurni da se možemo osloniti na Sjedinjene Države. 92 kilometra dometa, uz GPS navođenje, nije dovoljno jer se signal može lažirati. Zato imamo poticaj razviti nešto većeg dometa, pouzdanije i s većom bojevom glavom", dodao je.

"Ključni element u budućnosti bit će istinska autonomija", zaključuje pak Barndollar.