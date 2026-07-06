Ukrajinci su ovom vrstom dronova doista preokrenuli ravnotežu snaga na bojištu

Ratovanje dronovima u Ukrajini pretvorilo je pozadinske opskrbne koridore u zone stalnih udara, gdje ukrajinski dronovi srednjeg dometa remete rusku logistiku duboko iza prvih linija bojišta.

U zapovjednom centru u jednom podrumu u regiji Harkiv, ukrajinske posade bespilotnih letjelica nadziru udaljene ceste i upravljaju dronovima koji se obrušavaju na vozila koja prevoze zalihe ruskim snagama na prvim linijama bojišta.

“Naša je misija presjeći logistiku. Ako presiječete njihove opskrbne linije, pješaštvo na prvoj liniji nema hranu, nema streljivo, nema noćni vid, nema baterije. Ništa. Tako ih iscrpljujemo u svakom smislu,” naglašava za agenciju Associated Press (AP) Kat, zapovjednik brigade K-2, koja koristi dronove srednjeg dometa.

Rusi stalno pod pritiskom

Ponavljani udari na autoceste kojima prolaze gorivo, streljivo i pojačanja usporili su kretanje ruskih snaga, povećali neizvjesnost i omogućili ukrajinske operacije prema okupiranom Krimu. Koridor od 25 do 200 kilometara nekoć je razdvajao dronove kratkog i dugog dometa, ostavljajući prazninu koju su sada popunili dronovi povezani putem Starlink satelitske komunikacije.

"Oni osiguravaju da su Rusi stalno pod pritiskom duž svojih opskrbnih logističkih linija i da nisu u stanju opskrbiti određene dijelove bojišnice, kako bi situacija bila pod većom kontrolom", pojasnio je za AP Samuel Bendett, istraživač u američkom Centru za pomorske analize.

Sustav djelovanja srednjeg dometa skriven je na vidljivim mjestima, pri čemu su uredi, radionice i seoske kuće pretvoreni u lansirne i zapovjedne točke. Jedinica K-2 djeluje iz običnog radnog prostora ispunjenog šalicama kave, energetskim pićima i opremom. U svibnju su lansirali 800 dronova, od kojih je 650 pogodilo zadane ciljeve.

Poput uredskog posla i igranja igara, ali s kudikamo većim ulozima

Operateri u civilnoj odjeći sjede pod fluorescentnim svjetlima, tretirajući praćenje zaslona s video signalom iz dronova kao uredski posao, dok se međusobno natječu u učinku napada. Među njima je i 20-godišnji Pharaon, koji posao uspoređuje s igranjem videoigara.

"Kad sam bio dijete, išao sam u računalne klubove gdje smo igrali Counter-Strike na lokalnoj mreži.Natjecanje ovdje je gotovo isto. Radi se o tome tko će ubiti više neprijateljskih vojnika ili uništiti najveći cilj", rekao je za AP.

Jedinica K-2 koristi lagane dronove Dart izrađene od polistirena, drva i dijelova izrađenih 3D ispisom za napade na opskrbne konvoje, dok veći sustavi Hornet pogađaju mostove i infrastrukturu. Posade pregledavaju baterije, kamere, sustave upravljanja letom i Starlink terminale kako bi osigurale povezanost prije lansiranja. Dronovi se prevoze na prikrivene položaje blizu bojišnice, gdje tehničari potvrđuju spremnost prije nego li se ti dronovi vinu u zrak prema ruskim ciljevima.

"Sad je nešto tiše. Može se osjetiti da je pritisak neprijatelja popustio", rekao je za AP ukrajinski vojnik pozivnog znaka "Buckwheat", koji se bavi navedenim provjerama sustava prije lansiranja dronova.

Kakav je odgovor Rusije?

Rusija je odgovorila mobilnim vatrenim skupinama, položajima strojnica i jedinicama za presretanje, dok sustavi elektroničkog ratovanja ciljaju samu Starlink satelitsku komunikaciju, ali uz dosad mješovite rezultate.

Ruske snage fokusiraju obranu duž ključnih opskrbnih autocesta koje povezuju okupirane gradove Mariupolj, Berdjansk, Melitopolj te regiju Krim, nastojeći usporiti ukrajinske udare. Analitičari navode da Rusija povećava broj mobilnih protuzračnih jedinica i položaja sa strojnicama, ali koordinacija između jedinica ostaje neujednačena, što ograničava njihovu učinkovitost.