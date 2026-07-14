Nova svjetska premijera na ukrajinskom bojištu: Izvedena prva u potpunosti robotska operacija iskrcavanja

Nova ukrajinska taktika na bojištu spojila je dvije već provjerene besposadne tehnologije u jednu operaciju, omogućivši naoružanom kopnenom robotu da stigne do obale Krima pod ruskom okupacijom bez izlaganja vojnika opasnostima klasičnog amfibijskog iskrcavanja. Ukrajinski portal United24 Media izvijestio je, pozivajući se na ukrajinsku 123. zasebnu brigadu teritorijalne obrane Ukrajine, da je u misiji besposadn*i brod prevezao kopnenog robota naoružanog strojnicom, što je ukrajinska vojska opisala kao prvi takav borbeni pothvat u svijetu.

Operacija je izvedena na Kinburnskoj prevlaci u južnom dijelu ukrajinske Nikolajivske oblasti. Ruske snage drže taj uski obalni pojas pod okupacijom još od početka ruske invazije punog opsega, a neprekidan nadzor bespilotnih letjelica, topništva i izviđačkih dronova čini svako klasično iskrcavanje iznimno rizičnim, jer napadačke postrojbe mogu biti otkrivene i napadnute prije nego što uspostave uporište.

Umjesto eksploziva ili izviđačke opreme, daljinski upravljan besposadni brod prevezlo je naoružano besposadno kopneno vozilo preko Crnog mora, iskrcalo ga na okupiranu obalu te ga pustilo da samostalno nastavi izvršavati zadaću iza ruskih linija.

"To je prva poznata borbena misija ovakvog tipa u svijetu. Kopneni robotski sustav dopremljen je do neprijateljske obale besposadnom pomorskom platformom, iskrcan na okupirani ukrajinski teritorij i upotrijebljen za izvršenje borbene zadaće", navela je navedena ukrajinska brigada u priopćenju, koje je prenio United24 Media.

No soldiers. Just machines.



Ukraine has carried out the world's first known combat mission in which a sea drone transported and deployed an armed ground robot behind Russian lines on the occupied Kinburn Spit. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) July 13, 2026

Oprema i zapovijedanje

Prema istom priopćenju, operaciju je nadzirao pukovnik Oleh Makuka, zapovjednik 123. zasebne brigade teritorijalne obrane Ukrajine, dok je njezinu neposrednu koordinaciju vodio bojnik Denis Hipik, zapovjednik 1. bojne brigade besposadnih sustava.

Ukrajinska vojska nije službeno otkrila koji je robotski sustav korišten. Međutim, na snimkama objavljenima uz priopćenje čini se da je riječ o ukrajinskom besposadnom kopnenom vozilu Rys, koje proizvodi tvrtka Roboneers iz Lavova, a opremljeno je strojnicom PKT kalibra 7,62 mm.

Rys je izvorno razvijen za logističke zadaće i evakuaciju ranjenika. Osnovna inačica može prevoziti do 150 kilograma tereta, dok snažnija varijanta Rys PRO ima nosivost do 300 kilograma. Ukrajinske snage platformu također opremaju daljinski upravljanom oružnom stanicom ShaBlya tvrtke Roboneers, kada je potrebna za borbene zadaće.

Širenje uporabe borbenih robota

Navedena misija iskrcavanja robota dio je šire uporabe robotskih sustava u ukrajinskim oružanim snagama. Ministarstvo obrane Ukrajine priopćilo da su postrojbe besposadnih kopnenih sustava tijekom lipnja izvršile više od 16.600 logističkih misija i evakuacija, što je 18,6 posto više nego u svibnju, dok se ukupan broj takvih zadaća od početka 2026. godine približno udvostručuje svaka četiri mjeseca, piše portal Defence Blog.