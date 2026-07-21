Uhićen muškarac osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji: Procurili mučni detalji

Policija je noćas uhitila muškarca (39) osumnjičenog za ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice. Uhićen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri uhićenju, objavila je Policijska uprava Celje. Iz policije su najavili da će nakon završetka kriminalističkog istraživanja biti priveden istražnom sucu uz kaznenu prijavu zbog sumnje na ubojstvo.

"Po završetku istrage privest ćemo ga istražnom sucu uz kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva", priopćili su iz Policijske uprave Celje te zahvalili građanima na informacijama koje su pomogle tijekom potrage.

Mediji pišu da je riječ Amiru Uzunoviću, ali policija njegovo ime nije službeno objavila.

Prema dosadašnjim informacijama, muškarac je u noći na ponedjeljak nožem usmrtio svoju 36-godišnju partnericu u stanu u središtu Vuhreda. Žena je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja.

Policija je o tragediji obaviještena nešto prije 1 sat ujutro, nakon što je liječnik prijavio slučaj. Prema navodima policije, osumnjičenikov brat doveo je njegovog maloljetnog sina u Dom zdravlja Radlje ob Dravi, piše 24ur.

Dječak je po dolasku kući pronašao majku mrtvu, nakon čega je nazvao ujaka. O maloljetniku je potom skrb preuzeo nadležni centar za socijalni rad. Motiv zločina još nije poznat. Policija navodi kako je osumnjičeni u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan.

Za njim je tijekom ponedjeljka organizirana opsežna potraga u kojoj su sudjelovali policajci iz više postaja, kriminalistički istražitelji, vodiči službenih pasa, konjica, dronovi i policijski helikopter. Potraga je završila njegovim uhićenjem u blizini mjesta na kojem se dogodio zločin.