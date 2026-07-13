Uhićen Boris Nadeždin: Pokušao se kandidirati protiv Putina pa su mu zabranili, imao je antiratni program

Uhićen je antiratni političar koji je pokušao izazvati Vladimira Putina na posljednjim ruskim predsjedničkim izborima, objavljeno je na njegovu profilu na društvenim mrežama.

Boris Nadeždin odveden je u policijsku postaju u gradu zapadno od Moskve u ponedjeljak ujutro, nekoliko tjedana nakon što je najavio da će se kandidirati na izborima za Državnu dumu, odnosno ruski parlament, u rujnu.

"Odveli su ga iz njegova doma", rekla je njegova glasnogovornica za BBC. "Razlog njegova pritvaranja nije poznat."

Prošlog tjedna Ministarstvo pravosuđa proglasilo je Nadeždina "stranim agentom" te ga optužilo za širenje lažnih informacija o ruskoj vladi i pozivanje građana na sudjelovanje u neodobrenim prosvjedima.

Ta bi ga oznaka spriječila da sudjeluje na izborima u rujnu.

"Što se tu može reći? Nastavit ću živjeti i boriti se", poručio je. "Ovo vjerojatno neće ništa promijeniti u mojoj političkoj biografiji. Nastavit ću se kandidirati za Državnu dumu i prikupljati potpise".

Propala kandidatura

Početkom 2024. godine Nadeždin se pokušao kandidirati za predsjednika s antiratnim programom, pozivajući na prekid sukoba u Ukrajini.

Tada je rekao da ga podržavaju "deseci milijuna ljudi" koji ne žele da "Rusija nastavi putem autoritarizma i militarizma". Također je rekao da bi mu, u slučaju pobjede na predsjedničkim izborima, prvi zadatak bio "zaustaviti sukob s Ukrajinom, a zatim obnoviti normalne odnose između Rusije i zapadne zajednice".

Međutim, njegove kritike Putina bile su odmjerene, zbog čega su neki nagađali da će mu Kremlj dopustiti kandidaturu kako bi izbori ostavili dojam poštenog procesa.

Rusko izborno povjerenstvo na kraju mu je, nekoliko tjedana prije održavanja izbora, zabranilo kandidaturu uz obrazloženje da je više od 15 posto potpisa koje je predao uz prijavu bilo neispravno.

Nadeždin je osporio tu odluku, ali se na kraju nije mogao kandidirati, kao ni drugi vjerodostojni oporbeni političari.

Putin je 18. ožujka 2024. proglasio uvjerljivu pobjedu, čime je osvojio peti predsjednički mandat.

Potpuna kontrola

Sljedeći predsjednički izbori trebali bi se održati 2030. godine, kada će Putin imati 78 godina. Ustavnim amandmanom usvojenim 2020. godine njegovi su se prethodni mandati izbrisali iz računanja ograničenja, što mu omogućuje da ostane na vlasti do 2036. godine.

Ranije ove godine, kada je Kremlj počeo ograničavati pristup internetu milijunima ljudi diljem zemlje, a ruska se gospodarska kriza produbila, Nadeždin je rekao da ljudi "počinju shvaćati da postoji izravna povezanost između njihovih svakodnevnih problema, poput zdravstva, cijena hrane i problema s internetom, te politike Vladimira Putina".

Kremlj sada ima gotovo potpunu kontrolu nad ruskom političkom scenom i malo je vjerojatno da će ikome biti dopušteno ozbiljno ugroziti Putinovu vlast.