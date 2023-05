Željeznički promet obustavljen je između Simferopolja, glavnog grada Krimskog poluotoka, i grada Sevastopolja, nakon što je teretni vlak koji je prevozio žito iskočio iz tračnica, rekao je u četvrtak regionalni čelnik kojega je na taj položaj postavila Rusija.

Taj incident "rezultat je miješanja nepoznatih osoba", navodi se u priopćenju Krimskih željeznica.

U objavi na Telegramu Sergej Aksjonov je napisao kako su vagoni natovareni žitom iskočili iz tračnica te da nitko nije ozlijeđen. Ranije je Telegramov kanal Baza, koji ima veze s ruskim sigurnosnim službama, izvijestio o eksploziji na željezničkoj pruzi u regiji koju je Rusija anektirala 2014. godine.

Near Chystenke, #Russia|n-occupied #Crimea, south #Ukraine, an IED explosion this morning on railway tracks derailed five railcars of a freight train. The railway line between Simferopol and Sevastopol is currently closed. https://t.co/wRdVYnOqNe pic.twitter.com/TuuvOGz6vE