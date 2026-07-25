Izgubili su domove i najmilije, a onda su pronašli oazu u kojoj opet mogu biti samo djeca

Nakon tri godine ratnih razaranja, na plažama središnje Gaze ponovno odjekuje dječji smijeh. Zasluga je to Amjeda Tantesha, osnivača prve gazačke plivačke akademije, koji je uz pomoć desetaka volontera, vlastitim rukama i bez teške mehanizacije, izgradio pet improviziranih bazena od vreća pijeska, kamenja i šute. Nad njima su razapete cerade kako bi djecu zaštitile od jakog mediteranskog sunca, a jutarnji termini u potpunosti su besplatni i namijenjeni onima koji su u ratu ostali bez roditelja.

Za oko 700 tisuća djece školske dobi u Gazi, koja žive u prenapučenim šatorskim naseljima bez adekvatne higijene i formalnog obrazovanja, ovo je jedina prilika za predah. Prema podacima Ujedinjenih naroda, čak 96 posto djece u Gazi osjeća da im prijeti neposredna smrt, a regija nosi i tragičnu titulu područja s najvećom koncentracijom dječjih amputacija na svijetu. U takvim okolnostima, satovi plivanja postali su neprocjenjivo utočište, piše The Guardian.

Zaboraviti na rat bar na nekoliko sati

Među stotinama malih plivača je i 13-godišnja Alma Shabat, koja je u svibnju svjedočila pogibiji svoje majke. Nakon tri tjedna treninga savladala je kraul, pronašla nove prijatelje i oslobodila se straha od otvorenog mora. Slično iskustvo dijeli i 14-godišnja Laila Qahman, koja je u bombardiranju džamije izgubila mlađeg brata. Ona ističe kako joj dolazak na plažu omogućuje da bar nakratko pobjegne od zagušljivih šatora i zvukova granatiranja koji joj inače svakodnevno ulijevaju strah.

Osnivač projekta Amjed Tantesh, koji je radio i kao novinar za medije poput The Guardiana, akademiju je izvorno pokrenuo prije više od dva desetljeća kako bi spriječio česta utapanja i potaknuo sportske uspjehe. Do izbijanja najnovijeg sukoba kroz njegove je objekte prošlo oko 11 tisuća ljudi, no svi su bazeni u napadima uništeni, a život je izgubilo šest trenera i na desetke učenika. Obnova rada za njega je imala i duboko osoban značaj, budući da mu je prošle godine na rukama preminuo stariji brat Bahjat, koji ga je u mladosti i naučio plivati.

Do sada je kroz šest tjedana besplatne obuke prošlo oko 700 dječaka i djevojčica. Svi treneri trenutačno rade volonterski, a Tantesh se nada da će uspjeti prikupiti dovoljna financijska sredstva kako bi pokrio osnovne troškove i omogućio tisućama druge djece da tijekom ljeta bar nakratko osjete čari normalnog i bezbrižnog djetinjstva.