Tvrdio da je gledao utakmicu Engleske i Hrvatske, a sada ga terete za brutalno ubojstvo manekenke

Britanski državljanin Matthew Foster-Smith (46), bivši liječnik iz Poolea u engleskoj grofoviji Dorset, izručen je Kolumbiji nakon što je uhićen u zračnoj luci u Quitu u Ekvadoru tijekom pokušaja bijega. Kolumbijske vlasti terete ga za brutalno ubojstvo 36-godišnje manekenke Natalije Villalbe, čije je tijelo pronađeno u koferu u njezinu stanu u Bogoti.

Nakon petodnevne međunarodne potrage Foster-Smith prebačen je u Bogotu, gdje će se suočiti s optužbom za femicid, kazneno djelo za koje je u Kolumbiji predviđena kazna zatvora od 40 do 50 godina.

Prema navodima tužiteljstva, zločin se dogodio 18. lipnja u stanu na sedmom katu zgrade Morph Chico, u bogotskoj četvrti Chicó. Istražitelji tvrde da je Foster-Smith brutalno pretukao Villalbu te da je za ubojstvo upotrijebio jedan od triju teških predmeta pronađenih u stanu. Nakon zločina navodno je pokušao prikriti tragove.

Sigurnosne kamere snimile su muškarca za kojeg istražitelji vjeruju da je Foster-Smith kako odnosi posteljinu u praonicu unutar zgrade, a potom napušta mjesto događaja.

Tijelo 36-godišnje manekenke pronašla je čistačica nekoliko dana kasnije. Bilo je skriveno u koferu ispod uključenog tuša, što je, prema istražiteljima, bio pokušaj prikrivanja tragova i odgađanja otkrivanja zločina.

Nakon međunarodne potrage osumnjičenik je uhićen u međunarodnoj zračnoj luci u Quitu, glavnom gradu Ekvadora. Kolumbijske vlasti prethodno su za njim raspisale nalog za uhićenje, a izdan je i Interpolov crveni nalog.

Tvrdio da je gledao utakmicu

Dan prije uhićenja Foster-Smith telefonski je razgovarao s britanskim listom The Sun i tvrdio da nema nikakve veze sa zločinom.

"Gledao sam utakmicu Engleske protiv Hrvatske na velikom ekranu u irskom pubu, tako da to nisam bio ja", rekao je 46-godišnjak.

Dodao je kako je nakon utakmice otišao u trgovački centar, kupio sladoled i kasnije se vratio gledati druge utakmice.

No, The Sun navodi da je osumnjičenik novinare ponovno nazvao neposredno prije uhićenja te da su istražitelji upravo putem njegovih telefonskih poziva uspjeli ući u trag njegovoj lokaciji.

U istragu se uključila i britanska policija

Gradonačelnik Bogote Carlos Fernando Galán potvrdio je da je u lociranju osumnjičenika sudjelovala i policija iz britanskog Dorseta.

"Ovaj bolan slučaj neće proći nekažnjeno", poručio je.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da pruža konzularnu pomoć uhićenom britanskom državljaninu te da je u kontaktu s lokalnim vlastima.

Kolumbijske vlasti nastavljaju istragu o okolnostima ubojstva, dok će Foster-Smith pred sudom odgovarati za femicid, jedno od najtežih kaznenih djela prema kolumbijskom zakonodavstvu.