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Tvrdio da je gledao utakmicu Engleske i Hrvatske, a sada ga terete za brutalno ubojstvo manekenke

Piše A. L., 29. lipnja 2026. @ 11:18 komentari
Ubijena žena
Ubijena žena Foto: Screenshoot/YouTube
Nakon petodnevne međunarodne potrage Foster-Smith prebačen je u Bogotu, gdje će se suočiti s optužbom za femicid.
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Tvrdio da je gledao utakmicu Engleske i Hrvatske, a sada ga terete za brutalno ubojstvo manekenke
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Tvrdio da je gledao utakmicu Engleske i Hrvatske, a sada ga terete za brutalno ubojstvo manekenke
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