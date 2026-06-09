Trumpova "beskrajna priča" o Iranu: Više od 30 puta najavio dogovor koji nitko ne vidi

Prošlo je više od dva mjeseca otkako je samoprozvani "majstor dogovora" Donald Trump bombastično najavio primirje s Iranom, uvjeravajući javnost da su dvije strane "vrlo blizu" finalizacije velikog sporazuma. Iako od dogovora do danas nije bilo ništa, to nije spriječilo bivšeg predsjednika da u proteklim tjednima gotovo svakodnevno tvrdi kako je mir "pred vratima".

Prema CNN-ovoj analizi njegovih izjava, Trump je u posljednjih nekoliko mjeseci, uključujući i razdoblje prije samog primirja. najmanje 37 puta izravno ustvrdio da je dogovor neizbježan ili da je Iran "očajan" u želji da potpiše sporazum.

"Molili su za dogovor"

Trumpova retorika od samog početka rata prati isti obrazac. Već 23. ožujka tvrdio je da su usuglašeni "gotovo svi bodovi", dok je Iran u to vrijeme u potpunosti negirao postojanje bilo kakvih pregovora. Kako su dani prolazili, njegove su izjave postajale sve slikovitije: Iran je u njegovim govorima postajao zemlja koja "očajnički želi dogovor", pa čak i ona koja "moli da se dogovor sklopi".

Unatoč njegovim tvrdnjama da su dvije strane "vrlo blizu", Iran je, suprotno svim Trumpovim prognozama, pune tri mjeseca uspješno odolijevao svim pritiscima i pozivima na pregovore.

Kulminacija nerealnih očekivanja dogodila se 7. travnja, kada je Trump na društvenim mrežama objavio da su potrebna još samo dva tjedna da se sporazum "finalizira i konzumira". Dva tjedna su prošla, a zatim i mjeseci, no epilog je izostao.

Sredinom travnja Trump je novinarima praktički jamčio uspjeh. "Mislim da je sve vrlo blizu kraja", govorio je 15. travnja, da bi dva dana kasnije u tri odvojena nastupa tvrdio kako je Iran "pristao na sve" i kako će dogovor biti potpisan "u idućih dan ili dva".

"Sve će se dogoditi brzo"

Ni nakon što su se njegovi rokovi pokazali kao potpuna iluzija, Trump nije odustao. Čak i kada je 18. svibnja odgodio vojne udare na zahtjev bliskoistočnih zemalja, opravdao je to uvjerenjem da su blizu dogovora.

"Prošli smo razdoblja kada smo mislili da smo blizu, pa nije uspjelo, ali ovo je malo drugačije", izjavio je tada, pokušavajući uvjeriti javnost da je ovoga puta stvar ozbiljna.

No, povijest se ponovila. Samo nekoliko dana kasnije, 23. svibnja, ponovno je nizao iste rečenice: da su "vrlo blizu", da je dogovor "uglavnom ispregovaran" i da će uskoro biti objavljen.

Posljednju u nizu takvih tvrdnji izrekao je početkom tjedna, ustvrdivši kako su "vrlo blizu konačnog dogovora", unatoč tome što su se napetosti između Irana i Izraela u međuvremenu dodatno zaoštrile. U svojem posljednjem javnom obraćanju, Trump je otišao korak dalje, izjavivši da je Iran "spreman dati sve" kako bi postigao dogovor.

Iako njegovi zagovornici možda vjeruju da Trump ovom taktikom pokušava smiriti tržišta ili vlastitom voljom iznjedriti sporazum, činjenice na terenu ostaju iste: dogovora nema, Iran je stamen, a Trumpova obećanja pretvorila su se u minhauzenovski niz koji javnost sve teže uzima za ozbiljno.