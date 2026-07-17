Žestok odgovor Pekinga na Trumpove optužbe: "Nikada se nismo miješali u to"

Kina je u petak odbacila kao "čiste izmišljotine" izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svom obraćanju prethodnog dana ponovno pokrenuo optužbe o miješanju u američke predsjedničke izbore 2020. godine.

Trump je u četvrtak navečer optužio Peking da je nezakonito pribavio 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje, te da je pokušao "lažirati" glasačke listiće u korist Joea Bidena.

"Optužbe američke strane nisu ništa drugo nego čiste izmišljotine i zlonamjerne klevete za koje se odavno pokazalo da su neutemeljene", odgovorio je Lin Jian, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare u petak.

"Kinu ne zanimaju američki izbori i nikada se nije miješala u njih", dodao je.

"Naprotiv, međunarodna zajednica jasno vidi tko se obično miješa u unutarnje stvari drugih zemalja", nastavio je.

"Pozivamo američku stranu da razmisli o vlastitim postupcima, prestane s neutemeljenim klevetama protiv Kine, suzdrži se od korištenja Kine kao političkog pitanja na svojim izborima i učini više na promicanju odnosa Kine i SAD-a", zaključio je glasnogovornik.

Donald Trump redovito tvrdi da je Joe Biden "ukrao" izbore 2020., što su optužbe koje nikada nisu dokazane.

Podneseno je više od 60 tužbi, a nije otkrivena nikakva prijevara koja je mogla promijeniti ishod izbora.

Čak i unutar Trumpove administracije dužnosnici su više puta odbacili te optužbe.