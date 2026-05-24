Trump sve bliži potpisivanju sporazuma, procurili detalji: Evo što traži od Irana

Američki dužnosnik otkrio je detalje sporazuma SAD-a i Irana, koji je navodno blizu potpisivanja. Njime bi se spriječila nove eskalacija rata i smanjio pritisak na globalnu opskrbu naftom, ali još nema garancije trajnog mira.

Sporazum bi uključivao produljenje primirja na 60 dana, tijekom kojih bi Hormuški tjesnac ponovno bio otvoren, Iran bi mogao slobodno prodavati naftu, a vodili bi se pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

I Trump i posrednici naznačili su da bi sporazum mogao biti objavljen u nedjelju, iako još nije finalizirani mogao bi se raspasti.

Američki dužnosnik iznio je detaljan pregled nacrta sporazuma kakav trenutno postoji, a velik dio toga potvrdili su i drugi izvori bliski pregovorima, no ne i iranska strana, piše Axios.

Što uključuje sporazum?

Obje strane potpisale bi memorandum o razumijevanju (MOU) koji bi vrijedio 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak. Tijekom tog razdoblja Hormuški tjesnac bio bi otvoren bez naplate prolaza, a Iran bi pristao ukloniti mine koje je postavio kako bi brodovi mogli slobodno prolaziti.

Zauzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno prodavati naftu.

Američki dužnosnik priznao je da bi to značajno pomoglo iranskom gospodarstvu, ali je dodao da bi istodobno donijelo veliko olakšanje globalnom tržištu nafte. Dodao je i da će se blokada ukinuti onoliko brzo koliko Iran bude uklanjao mine i omogućavao nastavak pomorskog prometa.

Ključno Trumpovo načelo u sporazumu su "olakšice u zamjenu za konkretne poteze" - iako Iran odmah želi odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, američka strana poručila je da će se to dogoditi tek nakon stvarnih ustupaka.

Nacrt memoranduma uključuje iransku obvezu da nikada neće razvijati nuklearno oružje te da će pregovarati o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija.

Prema riječima dvaju izvora upoznatih s pregovorima, Iran je preko posrednika SAD-u usmeno dao jamstva o opsegu ustupaka koje je spreman učiniti uz to. SAD bi tijekom 60-dnevnog razdoblja pristao pregovarati o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava, no te bi mjere bile provedene tek kao dio konačnog sporazuma čija bi provedba bila provjerljiva.

Američke snage raspoređene posljednjih mjeseci ostale bi u regiji tijekom tih 60 dana te bi se povukle samo ako bude postignut konačan sporazum.

Nacrt jasno navodi da bi završio rat između Izraela i Hezbolaha

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je zabrinutost zbog tog uvjeta tijekom telefonskog razgovora s Trumpom u subotu, rekao je izraelski dužnosnik, kao i zbog drugih dijelova sporazuma.

Američki dužnosnik istaknuo je da to ne bi bilo "jednostrano primirje" te da bi Izrael mogao reagirati ako Hezbolah pokuša ponovno naoružati se ili pokrenuti napade.

"Ako se Hezbollah bude ponašao mirno, i Izrael će. Bibi ima svoje unutarnjopolitičke interese, ali Trump mora misliti na interese SAD-a i globalnog gospodarstva", rekao je američki dužnosnik.

Trump je u subotu o sporazumu razgovarao s nekoliko arapskih i muslimanskih čelnika, a svi su izrazili podršku, rekla su tri izvora upoznata s razgovorom. Među njima su bili čelnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Turske i Pakistana, kao glavnog posrednika.

Izvor je dodao da se Bijela kuća nada da će sporazum objaviti danas, ali da postoji mogućnost da on ne potraje ni punih 60 dana ako SAD procijeni da Iran nije ozbiljan u vezi s nuklearnim pregovorima. S druge strane, Washington vjeruje da teška gospodarska situacija Iranu daje snažan motiv za postizanje konačnog sporazuma kojim bi se ukinule sankcije i odmrznula sredstva.