Trump se usporedio s najvećim osvajačima u povijesti, pa se složio da je još jači: "Oni nisu imali avione, zar ne?"

Donald Trump ponovno je privukao pozornost izjavama o vlastitoj moći. U intervjuu snimljenom u četvrtak, američki predsjednik rekao je da nije otkrio "nikakva ograničenja" svoje moći nakon što je započeo rat u Iranu.

Istodobno, knjiga "Regime Change", koja uskoro izlazi u Sjedinjenim Američkim Državama, otkriva da Trump voli razmišljati o sebi kao o najmoćnijem čovjeku u povijesti. Knjigu su napisali novinari New York Timesa Maggie Haberman i Jonathan Swan, a bavi se prvim mjesecima Trumpova drugog mandata.

Kako piše Axios, ne radi se samo o tome da Trump testira granice predsjedničke moći, nego i o tome da samog sebe smješta u povijesni niz osvajača, diktatora i vođa čvrste ruke koji su nacije podređivali vlastitoj volji.

U razgovoru za Axios Trump je rekao da su mu čelnici skupine G7 povjerovali kada je u šali poručio: "Ja sam šef". Dodao je i da Izrael "ima veliko poštovanje" prema njemu te da će učiniti "ono što kaže".

U knjizi Haberman i Swana opisana je scena u kojoj Trump ponosno pokazuje dokument o "velikim ljudima". Prema autorima, Trump je tvrdio da je moćniji od Atile Hunskog, Džingis-kana, Napoleona, Staljina, Maoa i Hitlera.

Autori pišu da je Trump počeo čitati dokument, nabrajajući neka od najmoćnijih imena u povijesti i objašnjavajući kako je svatko od njih imao manju moć od njegove kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Trump je taj tekst prošlog četvrtka ponosno objavio i na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao ga je njegov prijatelj Dave King, kojeg Trump naziva "predsjedničkim povjesničarom". King, međutim, nije povjesničar, nego škotski poduzetnik.

U tekstu koji je Trump podijelio zaključuje se da ga činjenica da je spreman koristiti svoju moć na globalnoj razini čini "daleko najmoćnijom osobom koja je IKADA kročila ovim planetom".

"Nisu imali avione, zar ne? Nije se moglo putovati kao danas", rekao je Trump govoreći o Aleksandru Velikom, Cezaru i Vilimu Osvajaču, a s posebnim je zadovoljstvom, prema autorima knjige, spomenuo i Napoleona.

Haberman i Swan smatraju značajnim "očito zadovoljstvo" koje Trump pokazuje time što ga se stavlja u društvo Maoa, Hitlera i Staljina. Prema njima, riječ je o zadovoljstvu s kojim bez oklijevanja prihvaća mjesto među ljudima koji su svijet oblikovali osvajanjima i strahom.

U intervjuu za Axios Trump je otkrio i kojim se svjetskim liderima najviše divi. Naveo je kineskog predsjednika Xi Jinpinga i indijskog premijera Narendru Modija. Za Xija je rekao da "misli samo na posao", dok je Modija opisao kao "tvrdog tipa".

Američki predsjednik nije želio imenovati lidere koje smatra slabima, ali je izrazio žaljenje što Vladimir Putin nije bio na sastanku skupine G7. Rusija je iz tog formata izbačena nakon aneksije Krima 2014. godine.

Trump se osvrnuo i na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, odnosno na njegovu odluku da u Trumpovu čast priredi večeru u Versaillesu. Takav kraljevski doček Trump je opisao kao "svoju slabost".

Saveznici su, prema načinu na koji ih opisuje sam Trump, važni samo ako priznaju tko doista ima moć. Govoreći o Izraelu, Trump je rekao: "Da nije bilo mene, Izrael danas ne bi postojao".

Dodao je da je njegov odnos s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom "dobar", ali i poručio: "Moramo ga držati pri zdravoj pameti."

Jedino ograničenje koje Trump priznaje jest stanje gospodarstva. Rekao je da ima samo jednu želju kao predsjednik. "Ne želim biti poput velikog Herberta Hoovera", rekao je Trump, misleći na američkog predsjednika koji je zauvijek ostao upamćen po Velikoj depresiji.