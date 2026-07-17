Trump teško optužio Kinu, dio američkih medija odbio prenositi njegov govor

Američki predsjednik Donald Trump deklasificirao je u petak obavještajne podatke tvrdeći da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore, unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking umiješan u izbore 2020. koje je Trump izgubio.

Trump je u svojem 25-minutnom govoru naglasio svoj napor da sigurnost izbora učini središnjim političkim pitanjem uoči međuizbora u studenom, kada će republikanci braniti svoju većinu u Kongresu i suočiti se s mogućnošću gubitka kontrole nad jednim ili oba doma.

Trump je vršio pritisak na svoje kolege republikance u Kongresu da usvoje zakon kojim se nameću novi zahtjevi za identifikaciju birača i državljanstvo, unatoč dugogodišnjim nalazima da su prijevare birača na američkim izborima rijetke.

Predsjednik je rekao da deklasificira osjetljive informacije koje su pokazale da je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje.

Tvrdio je da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti.

Njegovi navodi proturječe neklasificiranoj procjeni američke obavještajne zajednice iz 2021. koja nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti "bilo koji tehnički aspekt" glasovanja na predsjedničkim izborima 2020., uključujući registracije birača, glasačke listiće, tabelarne prikaze ili rezultate.

Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sada direktor CIA-e.

Uoči Trumpova govora, neki dužnosnici Bijele kuće izrazili su zabrinutost da bi otkrivanje informacija o Kini moglo biti obmanjujuće, rekli su izvori za Reuters.

Trumpov oštar govor o Kini riskira poljuljati odnos koji se stabilizirao nakon prošlogodišnjeg skupog trgovinskog rata. Trump se nada da će se u rujnu sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o poboljšanju trgovinskih odnosa.

Prije nego što je Trump počeo govoriti, glasnogovornik kineskog veleposlanstva Liu Chang rekao je kao odgovor na zahtjev za komentar rekao kako se "Kina nikada nije i nikada neće miješati u predsjedničke izbore u SAD-u."

Trump je godinama iznosio sumnje u izborne ishode, lažno tvrdeći da je njegov poraz od demokrata Joea Bidena 2020. bio namješten. Također je iznio i druge lažne tvrdnje, uključujući da je glasanje poštom prepuno prijevara, da su strojevi za glasanje ranjivi i da je glasanje stranaca rašireno.

Sudovi i ponovno prebrojavanje glasova nisu pronašli dokaze o izbornoj prijevari

Brojni sudovi i ponovno prebrojavanje glasova nisu pronašli dokaze o velikoj prijevari na izborima 2020.

Trump je također rekao da deklasificira podatke koji bi otkrili "šokantne ranjivosti u našoj izbornoj infrastrukturi".

No, mnogi dokumenti činili su se da pokazuju suprotno ili uopće nisu bili povezani s američkom izbornom infrastrukturom. Jedan dokument CIA-e, pripremljen prošli mjesec, odnosio se na venezuelske izbore, a ne na američke.

''Procjenjujemo da bi sustave za prebrojavanje glasova bilo teško manipulirati u dovoljno velikim razmjerima da bi se ugrozili rezultati izbora'', navodi se u drugom dokumentu.

Treći dokument - koji je izradila CIA - detaljno opisuje napore kineskih špijuna da ciljaju Bidenovu kampanju i napominje da Peking ''trenutno ne namjerava tajno se miješati kako bi pokušao utjecati na ishod izbora'', iako se navodi da bi Kina kasnije mogla odlučiti to učiniti.

''Trumpove šokantne 'bombe' o Kini potpuno su lažne'', rekao je u izjavi demokratski senator Mark Warner, potpredsjednik Obavještajnog odbora Senata.

''Činjenica je da su se naše obavještajne agencije jednoglasno složile da Kina nije ni pokušala promijeniti niti jedan glas na izborima 2020.'', dodao je.

Demokratski članovi Stalnog odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma poslali su u četvrtak pismo vršitelju dužnosti ravnatelja nacionalne obavještajne službe Billu Pulteu, zajedno s čelnicima FBI-a, Središnje obavještajne agencije i Nacionalne sigurnosne agencije, upozoravajući ih da ne dopuste Trumpu da "instrumentalizira obavještajne podatke kako bi potkrijepio lažne tvrdnje o sigurnosti izbora".

Od povratka na dužnost u siječnju 2025., Trump je nastojao proširiti saveznu moć nad provedbom izbora, koja je zakonski pripadala državnim vladama prema američkom Ustavu.

Posljednjih mjeseci također je vršio pritisak na republikance u Senatu da proguraju zakon, Zakon o spašavanju Amerike, koji bi zahtijevao identifikaciju s fotografijom za glasanje i dokaz o američkom državljanstvu za registraciju, a istovremeno bi naložio da države dijele podatke o registraciji birača sa saveznom vladom. Demokrati i zagovornici prava glasa kažu da su biračke prijevare iznimno rijetke i tvrde da bi zakon potisnuo legitimne glasove.

Neki republikanski čelnici pozvali su Trumpa da se usredotoči na pitanja koja su najvažnija za Ameriku.

ABC, NBC i CNN nisu emitirale Trumpov govor o sigurnosti izbora uživo

Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali Trumpov govor u udarnom terminu u četvrtak na svojim primarnim platformama, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije.

Govor se usredotočio na sigurnost izbora, četiri mjeseca prije ključnih međuizbora. Tijekom svog govora, Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u "zavjeru" i da bi im trebalo oduzeti licence.

Mreže imaju široka prava iz Prvog amandmana da odluče što će emitirati, kažu stručnjaci. No, povijesno gledano, emiteri su emitirali većinu takvih govora uz obrazloženje da pružaju informacije od javnog značaja.

Kasno u četvrtak poslijepodne, glasnogovornik ABC Newsa rekao je da će mreža emitirati Trumpov govor na svojoj platformi za streaming ABC News Live i ABC News Radiju - a ne na svom kanalu za emitiranje.

NBC News je planirao emitirati predsjednikove izjave na svojoj besplatnoj streaming usluzi, NBC News NOW, ali ne i govor na svom glavnom emitiranom kanalu, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem. Tvrtka je odbila komentirati.

U izjavi, CNN je rekao da će pratiti govor radi vijesti, a prijenos uživo pojavit će se na njihovoj web stranici i CNN All Accessu, njihovom pretplatničkom streaming kanalu.

Streaming kanali ABC i NBC općenito privlače dio gledatelja koje dopiru do njihovih tradicionalnih emitiranih signala. CNN-ova digitalna mreža je plaćena usluga s manjom publikom od njegovog redovnog kabelskog kanala.

Trump ukratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana

Prije govora, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je na brifingu za novinare da je "vrlo moguće" da će Trump na vrhu govora spomenuti i situaciju s Iranom i gospodarstvom te da bi se mogao osvrnuti na niz tema.

Rekla je da je to "još jedan razlog" da televizijske mreže prenose govor uživo i da ga Amerikanci prate.

Trump je ukratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana, u kojem, kako je rekao, SAD pobjeđuje, te je rekao da je američko gospodarstvo u najboljoj formi ikad, ali se usredotočio na svoje optužbe o sigurnosti izbora.

Neki demokrati, uključujući američku zastupnicu Alexandriju Ocasio-Cortez, pozvali su mreže da ne emitiraju govor, tvrdeći da će Trump vjerojatno ponoviti opovrgnute tvrdnje o izbornoj prijevari.