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Trumpa pitali za važan sporazum, on odbrusio: "Nije me briga"

PišeHina, 29. srpnja 2026. @ 08:15 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Getty Images via AFP
Glasnogovornik ureda američkog trgovinskog predstavnika nije odmah odgovorio na upit o planovima za ovotjedne razgovore.
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