Trump je bijesan na europske saveznike, želi napraviti drastičan rez: "To je provjera u kojoj će neke zemlje propasti"

Američkog predsjednika Donalda Trumpa ovog proljeća je razbjesnilo je to što su su druge članice NATO-a odbile pridružiti njegovoj vojnoj operaciji u Iranu. I dok je bjesnio tijekom sastanka u Bijeloj kući, na pamet mu je pala ideja da smanji američke snage u Europi za trećinu. Svoje suradnike upitao je bi li to poslalo pravu poruku saveznicima.

Otprilike u vrijeme kada je Trump iznio svoju ideju o povlačenju, Pentagon je naglo otkazao dva američka vojna razmještaja u Europi i naredio uklanjanje ostalog osoblja s kontinenta, piše CNN.

Ministar obrane Pete Hegseth planirao je na sastanku NATO-a u lipnju najaviti još veća smanjenja, tvrde dva izvora upoznata s tim pitanjem. No, plan se promijenio nakon konzultacija s drugim visokim dužnosnicima administracije, a Hegseth je umjesto toga predstavio šestomjesečnu provjeru američkih snaga u Europi.

"To je provjera u kojoj će neke zemlje propasti, a druge će ga proći s odličnim uspjehom", upozorio je tada.

Samit u Turskoj

Trump ovog tjedna putuje u Tursku na samit NATO-a, a njegove prijetnje i ljutnja opterećuju 77 godina staru alijansu. Iako nikada nije bio osobito entuzijastičan u obećavanju američke podrške obrani Europe, Trump je u posljednjih 12 mjeseci postao još skeptičniji, tvrdeći da najstariji američki saveznici nisu bili tu kada ih je trebao nakon što je pokrenuo rat u Iranu.

Europski čelnici usprotivili su se Trumpovim kritikama, napominjući da nisu konzultirani prije početka rata s Iranom. Mnogi su obećali vojnu pomoć za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, iako su napetosti u kritičnom plovnom putu usporile potpuno obnavljanje komercijalnog prometa.

Trump nikada nije izričito isključio pokušaj povlačenja iz NATO-a i dosljedno dovodi u pitanje njegovu vrijednost za Sjedinjene Države.

Trump je također prijetio aneksijom Grenlanda od jedne članice NATO-a te je povremeno pokazivao poštovanje prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, za kojeg neki europski dužnosnici strahuju da bi mogao planirati operacije na teritoriju NATO-a kao test odlučnosti saveza.

"Vrijeme je da se naši saveznici aktiviraju"

Sve je to stvorilo napetu atmosferu uoči ovotjednog samita, a Trump je rekao i da na njemu nevoljko prisustvuje. Na sastanku s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom prošlog mjeseca, rekao je da ide samo zato što ga u glavnom gradu Turske organizira predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, kojeg smatra prijateljem. Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je Trumpu i njegovom timu privatno napomenuto da bi neodlazak na samit bio nepoštovanje prema Erdoğanu.

"Ovaj samit u Ankari je zaista vrijeme da se naši saveznici angažiraju, i znam da to predsjednik Trump očekuje", rekao je Trumpov veleposlanik pri NATO-u, Matthew Whitaker.

Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump Foto: Afp

Europski čelnici nadaju se da će sa sastanka u Ankari izaći bez većih iznenađenja, planirajući nova obrambena obećanja kako bi ublažili Trumpov bijes. Rutte je također pokušao izgladiti eventualne nesuglasice tijekom svog posjeta Bijeloj kući u lipnju.

No u privatnim razgovorima tijekom proteklog tjedna, mnogi dužnosnici rekli su da su zabrinuti i da ne mogu biti sigurni hoće li samit proći glatko s obzirom na Trumpovo loše raspoloženje. Predsjednik se ljutito žalio iza zatvorenih vrata na nedostatak podrške NATO-a, a ta se retorika prelila i u njegove javne izjave.

Trumpov spor s europskim čelnicima nije onemogućio samit G7 u Francuskoj prošlog mjeseca. Umjesto toga, Trump se, ohrabren pozitivnim napretkom u pregovorima o Iranu, čak dobro slagao i s kolegama koje je prethodnih mjeseci kritizirao.

No ubrzo nakon odlaska, obnovio je svađu s talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni, za koju je tvrdio da ga je molila za fotografiju. Optužila ga je da je izmislio priču i, umjesto da dopusti da se napetost smiri, u nedjelju je napisao da mu je protiv nje potrebna "zabrana prilaska". Jedan američki dužnosnik rekao je da napeta dinamika između dvoje nekada prijateljskih čelnika dodaje još jednu neizvjesnosti samitu.

Donald Trump i Giorgia Meloni Foto: Donald Trump/Truth Social

I tijekom sastanka s Rutteom u Ovalnom uredu, Trump se žalio na NATO saveznike: "Samo budite odani. Želim samo njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac, ne treba nam ništa. Imamo daleko najmoćniju vojsku na svijetu, ali ja samo želim odanost."

Rutte posljednjih godinu i pol pokušava ublažiti Trumpovo neprijateljstvo prema saveznicima, a zbog svog ulizivanja američkom predsjedniku povremeno su ga i ismijavali. No, slična taktika na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Haagu uglavnom je uspjela. Trump je otišao hvaleći europske čelnike i potvrđujući svoju predanost sporazumu o kolektivnoj obrani NATO-a.

Europski dužnosnici nadaju se da će se to ponoviti u Ankari, ali mnogi u to sumnjaju. Trump nije odustao ni od svojih planova u vezi s Grenlandom.

Trump prošle godine podigao golem, tajanstven zajam

Pripreme za manje angažirane američke snage

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, SAD je povukao trupe brže nego što su mnogi europski dužnosnici zamišljali, iako Trump godinama prijeti smanjenjem američkog otiska na kontinentu.

Europljani sada pokušavaju planirati strategiju za dan kada Sjedinjene Države više neće pružati glavninu sigurnosti kontinenta.

"Samit pruža Sjedinjenim Državama priliku da preciziraju što planiraju povući iz Europe i konzultiraju se sa saveznicima o tome kako se mogu popuniti praznine u sposobnostima. Pitanje je je li Trumpova administracija spremna to učiniti", napisao je Stephen Wertheim, viši suradnik Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir, u nedavnoj raspravi o NATO-u. "Saveznicima je potrebna jasnoća od Washingtona o tome što će ostati, što će otići i kada. A da bi se to dogodilo, Washington se mora odlučiti."

Mnogi se boje da bi bilo kakve promjene u američkom vojnom stavu mogle ohrabriti Rusiju, čija je ofenziva u Ukrajini zastala. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovat će večeri čelnika u Ankari, ali neće sudjelovati na sastancima na vrhu - što je znak da ambicije Kijeva da se jednog dana pridruži savezu ostaju neostvarene. Međutim, u srijedu će se nasamo sastati s Trumpom.