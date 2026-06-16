Trump ima novu metu? "Svi koji su ga izazvali završili su na njegovu popisu za odstrel"

Kalifornijski guverner Gavin Newsom optužio je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da protiv njega vodi politički motiviranu istragu, tvrdeći da ga Ministarstvo pravosuđa pokušava diskreditirati dok razmatra moguću kandidaturu za predsjednika SAD-a.

Demokratski guverner, jedan od najistaknutijih Trumpovih političkih protivnika, u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži X izjavio je da savezni istražitelji posljednjih dana kontaktiraju njegove prijatelje, bivše suradnike i osobe iz njegova profesionalnog okruženja te od njih traže dokumentaciju i informacije.

"Donald Trump me ne napada samo zbog mojih oštrih objava na društvenim mrežama. Napada me zato što razmišljam o kandidaturi za predsjednika i zato što ga stalno prozivam zbog laži i prijevara", poručio je Newsom.

Iako detalji istrage zasad nisu poznati, guvernerov ured tvrdi da se federalna istraga posljednjih tjedana proširila na sve osobnija pitanja koja uključuju članove njegove obitelji i ljude iz njegova poslovnog i političkog kruga, piše AP.

Newsomove optužbe dolaze u trenutku kada se Trumpova administracija suočava sa sve češćim kritikama da Ministarstvo pravosuđa koristi za obračun s predsjednikovim političkim protivnicima.

Prema navodima osobe upoznate sa slučajem, ne postoji istraga koja je izravno usmjerena protiv samog Newsoma, no savezne vlasti navodno istražuju više osoba iz njegova okruženja. Među njima je i istraga vezana uz porezna pitanja njegove supruge Jennifer Siebel Newsom, koja je navodno pokrenuta još prošle godine, prije nego što je Trump ponovno preuzeo dužnost predsjednika.

Druga istraga povezana je s Danom Williamson, bivšom šeficom Newsomova kabineta. Williamson je u svibnju priznala krivnju za sudjelovanje u shemi krađe novca za političke kampanje povezanoj s bivšim američkim ministrom zdravstva Xavierom Becerrom. Savezni istražitelji nastavili su širiti istragu i na druge osobe povezane sa slučajem.

Newsom nije optužen ni za kakvu nezakonitu radnju povezanu s tim predmetom.

"Jedan po jedan"

Ministarstvo pravosuđa odbilo je komentirati navode o istrazi, a vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche nije odgovorio na pitanja novinara tijekom posjeta Capitol Hillu.

Guverner je u svojoj poruci ustvrdio da je postao najnovija meta predsjednika Trumpa.

"Jedan po jedan, svi koji su izazvali Donalda Trumpa završili su na njegovu popisu za odstrel. Danas se i ja s ponosom pridružujem tom popisu", rekao je Newsom.

Njegov ured tvrdi da su istražitelji posljednjih dana pojačali aktivnosti te ispituju osobe povezane s njim i njegovom suprugom o njihovim financijama, poslovnim aktivnostima i privatnim stvarima. Zbog toga je Kalifornija podnijela zahtjev za pristup javnim dokumentima kojima traži komunikaciju dužnosnika Ministarstva pravosuđa u kojoj se spominju Newsom ili njegova supruga tijekom Trumpova drugog mandata.

Jennifer Siebel Newsom također je oštro kritizirala predsjednika.

"Očito nema granica onome što će Donald Trump učiniti kako bi ostvario svoje ciljeve ili napao one koji mu se usprotive", poručila je.

Sukob između Trumpa i Kalifornije traje godinama, a dodatno se zaoštrio tijekom njegova drugog mandata. Savezna administracija pokušala je blokirati pojedine kalifornijske klimatske politike, ograničiti sredstva za obnovu nakon razornih požara te osporiti državne propise vezane uz prava transrodnih sportaša.