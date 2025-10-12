Trump i Zelenski razgovarali drugi dan zaredom, otkriveni detalji: "Moskva si dopušta eskalaciju..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom drugi dan zaredom o pitanjima obrane i energetskog sektora Ukrajine, dok Rusija dodatno pojačava napade na ključnu infrastrukturu zemlje pred nadolazeću oštru zimu.

Zelenski je razgovor u nedjelju nazvao "vrlo produktivnim". Par je raspravljao o nizu tema dogovorenih dan ranije, uključujući obranu, korištenje oružja poput krstarećih raketa Tomahawk te ukrajinski energetski sektor.

"Moskva si dopušta eskalaciju napada, otvoreno iskorištavajući činjenicu da je svijet usmjeren na očuvanje mira na Bliskom istoku", upozorio je Zelenski i apelirao na Trumpa, javlja Euronews.

"Zato se nikakvo ublažavanje pritiska ne smije dopustiti. Sankcije, carine i zajedničke mjere protiv kupaca ruske nafte, onih koji financiraju ovaj rat, moraju ostati na stolu", dodao je.

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.



Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Ovi telefonski razgovori dolaze dok Rusija nastavlja kampanju napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Energetski sektor Ukrajine ključna je točka sukoba od početka ruske invazije, jer Moskva nastoji paralizirati ukrajinsku elektroenergetsku mrežu prije nadolazeće oštre zime.

"Rusija nastavlja zračni teror nad našim gradovima i zajednicama, pojačavajući napade na našu energetsku infrastrukturu", napisao je Zelenski na platformi X, dodajući da je Rusija u proteklom tjednu lansirala više od 3100 dronova, 92 rakete i oko 1360 kliznih bombi protiv Ukrajine.