Kod Rusa pronašli sumnjivu digitalnu opremu: Odmah su protjerani iz zemlje

Trojica ruskih državljana prisilno su napustili Crnu Goru nakon što je granična policija kod njih pronašla veliku količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja.

Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore danas je objavilo da ruski državljani AS (38), IK (26) i AI (38) nisu imali odgovarajuću dokumentaciju, niti su mogli dati objašnjenje o podrijetlu i namjeni pronađene opreme.

Pronađena oprema i uređaji - 4 Foto: MUP Crne Gore

Zbog okolnosti koje su ukazivale na sumnju u zakonitost boravka i svrhu korištenja te opreme, inspektori za strance donijeli su rješenja o otkazivanju boravka ruskim državljanima. Nakon uručenja rješenja, oni su i napustili teritorij Crne Gore, piše Nova.rs.

Pronađena oprema i uređaji - 2 Foto: MUP Crne Gore

Pronađena oprema i uređaji - 3 Foto: MUP Crne Gore

O događaju je obaviješten nadležni državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Pljevljima, a policija se sad poduzeti daljnje mjere kojima bi trebala utvrditi okolnosti vezane uz svrhu njihovog boravka, transfer i namjeru korištenja pronađene opreme, kao i razloge njezinog korištenja na teritoriju Crne Gore.