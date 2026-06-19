Trogodišnjaka među krokodile navodno bacila osoba s intelektualnim poteškoćama: Otkriveno s kime je bio u zoološkom

Svjedoci još uvijek u šoku opisuju dramatične trenutke u britanskom zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u Cambridgeshireu, gdje je trogodišnji dječak bačen u nastambu s krokodilima. Dijete je zadobilo teške ozljede te se nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok policija istražuje okolnosti incidenta.

Tridesetogodišnji muškarac iz Norfolka, za kojeg se vjeruje da ne poznaje dječaka, uhićen je zbog sumnje na pokušaj ubojstva i nalazi se u pritvoru. Prema nekim izvješćima, napadač je osoba s intelektualnim teškoćama, a zoološkom je bio s njegovateljem.

Posebnu pozornost javnosti privukla je reakcija Tracey Johnson, suvlasnice zoološkog vrta, koja je prema riječima svjedoka i lokalnih stanovnika bez oklijevanja skočila u nastambu kako bi spasila dijete prije nego što bi mu krokodili mogli nauditi.

Dječak je navodno promatrao gmazove s povišene platforme kada je bačen s visine od oko 4,5 metara u prostor u kojem se nalazi najmanje 15 krokodila i aligatora, piše Dail Mail.

Stručnjak za gmazove Chris Newman, ravnatelj Nacionalnog centra za dobrobit gmazova, koji je godinama surađivao sa zoološkim vrtom, rekao je kako ga hrabrost Tracey Johnson nimalo ne iznenađuje.

"Poznavajući Tracey, upravo bih to očekivao od nje. Ona je iznimno hrabra i odlučna žena. To je bio nevjerojatno herojski čin", rekao je Newman. Dodao je da je silazak u nastambu duboku nekoliko metara i izvlačenje djeteta u takvoj situaciji zahtijevalo iznimnu prisebnost i hrabrost.

Dječak je u incidentu zadobio prijelome ruke i zdjelice, no još nije poznato jesu li sve ozljede nastale prilikom pada ili je došlo i do kontakta sa životinjama. Newman smatra da su ozljede najvjerojatnije posljedica pada na betonsku podlogu.

"Ako bi dijete palo neposredno uz krokodila, očekivao bih da životinja reagira ugrizom. No sumnjam da su teške ozljede posljedica pada s visine od četiri i pol metra na beton", rekao je. Istaknuo je i da je nastamba projektirana s brojnim sigurnosnim mjerama te da dijete nije moglo slučajno završiti unutra.

"Nije moguće jednostavno pasti u ograđeni prostor. Morali biste biti bačeni", rekao je.

Svjedoci u suzama

Mještani i posjetitelji opisali su kaotične scene koje su uslijedile nakon incidenta. Jedan stanovnik koji živi u blizini zoološkog vrta rekao je da je čuo brojne sirene i dolazak helikoptera hitne pomoći.Drugi svjedoci tvrde da su pojedini zaposlenici zoološkog vrta nakon spašavanja bili u suzama te da su se međusobno grlili dok su hitne službe pružale pomoć dječaku.

Zoološkim vrtom upravljaju Andy i Tracey Johnson zajedno sa svojim sinovima. Riječ je o obiteljskom zoološkom vrtu koji je tijekom godina postao poznat po velikom broju krokodila i aligatora.

U službenoj izjavi Andy Johnson poručio je kako su njihove misli i molitve uz dječaka i njegovu obitelj.

Policija Cambridgeshirea nastavlja intenzivnu istragu te poziva javnost da ne nagađa o okolnostima slučaja dok se ne utvrde sve činjenice. Dječak se i dalje nalazi na liječenju u bolnici Addenbrooke u Cambridgeu, gdje mu liječnici pružaju potrebnu skrb.