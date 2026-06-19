Trogodišnjaka među krokodile navodno bacila osoba s intelektualnim poteškoćama: Otkriveno s kime je bio u zoološkom

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Piše A. L., 19. lipnja 2026. @ 10:27 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Dječak je navodno promatrao gmazove s povišene platforme kada je bačen s visine od oko 4,5 metara u prostor u kojem se nalazi najmanje 15 krokodila i aligatora.
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