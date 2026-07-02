Novi detalji smrti majke i sina čija je tijela pronašao planinar: Ključni trag bila je parkirališna karta

Tijela majke i sina pronađena su oko 50 metara jedno od drugoga, na suhom koritu potoka sjeverno od Belopeških jezera, na granici Slovenije i Italije. Istraga je potvrdila da nisu umrli prije mjesec dana, kako se isprva sumnjalo, već prije nešto više od tjedan dana.

Planinar koji je prolazio područjem uočio je u ponedjeljak, 29. lipnja, tijela 49-godišnjakinje i njezina sina. Otkriveno je da su iz Kranjske Gore, a pretpostavlja se da su stradali tijekom planinarenja. Još se čekaju rezultati obdukcije, ali zasad nema elemenata koji bi upućivali na kazneno djelo.

Iako se isprva pretpostavljalo da su dvoje Slovenaca umrli prije mjesec dana, najnoviji nalazi talijanske policije ukazuju na to da su najvjerojatnije umrli 23. lipnja. Naime, od tog datuma potječe karta za parkiralište kod jezera, a tog je popodneva snažno nevrijeme zahvatilo kraj te je moglo doći do naglog rasta vodostaja potoka na padinama planine Mangart koji je onda odnio njihova tijela.

Pretpostavku o obilnim oborinama potvrđuju i podaci meteorološke službe ARPA, a visoke temperature tijekom sljedećih dana dovele su do uznapredovalog raspadanja tijela. Stotinjak metara uzvodno od mjesta na kojem je pronađena 49-godišnjakinja pronađen je ruksak s ključevima njezina automobila. Na ruksaku je bila pričvršćena torbica u kojoj se nalazio dron.

Snimke s drona dodatno podupiru pretpostavku da je riječ o planinarskom izletu koji je završio tragedijom. U automobilu koji je bio parkiran nedaleko od Donjeg jezera kasnije su pronađeni dokumenti, planinarska obuća, osobne stvari te kutije s torbama i opremom za golf, piše Rai News.

Rezultati obdukcije trebali bi biti objavljeni u sljedećih nekoliko dana, a predmet vodi državna odvjetnica Carla Longo iz Državnog odvjetništva u Udinama. Spis se zasad vodi protiv nepoznatog počinitelja, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima tijekom utvrđivanja okolnosti smrti.

Prema dosad dostupnim informacijama, žena je često odlazila na planinarenje sa sinom. Upravo to, kao i činjenica da su nestali tek tjedan dana prije pronalaska, a ne prije mjesec dana kako se isprva pretpostavljalo, objašnjava zašto njihov nestanak nije bio prijavljen u Sloveniji, niti je pokrenuta potraga.