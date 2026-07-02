Planinar pao sa 150 metara visine pred šokiranim turistima: Kobni trenutak je i snimljen

Planinar Caio Arrabal (44) poginuo je nakon što je u nedjelju pao s popularne staze Pedra do Macaco u Marici, u brazilskoj saveznoj državi Rio de Janeiru. Kobni trenutak snimila je žena koja je bila na vidikovcu.

Nesreća se dogodila u nedjelju nakon što se planinar popeo na stijene na vrhu vidikovca. Trenutak neposredno prije pada snimila je jedna planinarka, a planinara su navodno ranije upozorili na opasnost. Na snimci se vidi kako se Arrabal smjestio u uskom procjepu velike stijene, nakon čega se počeo spuštati, pri čemu je izgubio oslonac na rubu litice i pao s visine od oko 150 metara.

Hitne službe pozvane su oko 11:40 te je pokrenuta opsežna potraga. Spasilačkim ekipama zbog guste vegetacije i nepristupačnog terena trebala su oko četiri sata da dođu do mjesta nesreće, gdje je Arrabal pronađen mrtav. U akciju spašavanja bio je uključen i helikopter.

Kobni pad je i snimljen, no nećemo ga objavljivati jer je prizor uznemirujući.

Arrabal je bio dio grupe koja je vodila posjetitelje i navodno je prvi put bio na toj stazi. Obučavao se za vodiča te je pratio grupu kako bi se upoznao s rutom, pišu brazilski mediji. Monkey Rock popularna je turistička atrakcija u regiji, ali je rizik od pada visok zbog strmih dijelova te manjka oznaka i sigurnosnih ograda.

Smatra se da je ovo prvi zabilježeni smrtni slučaj na toj stijeni, ali je prošlog tjedna u regiji smrtno stradala 59-godišnja žena koja je pala s užeta u zipline-parku u Gruta do Sparu.