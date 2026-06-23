U Europi se uvode "tropski rasporedi", povlače stari vlakovi, a u jednoj zemlji nude besplatan odlazak u kino

Europa se nalazi u zagrljaju nezapamćenog lipanjskog toplinskog vala. Temperature divljaju diljem kontinenta, a meteorolozi najavljuju da će u idućim danima pasti brojni povijesni rekordi.

Dok živa u termometru juri prema 40 Celzijevih stupnjeva, europske metropole uvode izvanredne mjere kako bi zaštitile građane od nesnosnih vrućina.

Dopisnici BBC-a javljaju kako se pojedine zemlje bore s ovom ljetnom apokalipsom.

Nizozemska: Škole na "tropskom režimu", u Amsterdamu se otvaraju skloništa

U Amsterdamu, gdje se potkraj tjedna očekuje vrhunac od 38 °C, vlasti užurbano otvaraju mrežu javnih "mjesta za rashlađivanje". Građani se od žere mogu skloniti u klimatizirane knjižnice, kazališta, crkve, pa čak i označene supermarkete gdje su osigurani hladna voda, toaleti i mjesta za sjedenje, a ulaz je dopušten i kućnim ljubimcima.

Nizozemske škole masovno prelaze na takozvani "tropski raspored" – nastava je skraćena, lekcija je manje, a odmori su češći uz obvezno pojačano provjetravanje. Budući da u Nizozemskoj ne postoji zakonski propisana maksimalna temperatura u učionicama, ravnatelji sami kroje pravila kako bi zaštitili djecu i nastavnike.

Francuska: Besplatne kino ulaznice i "pomama" za kredom

Pariške vlasti u 10. arondismanu domislile su se kreativnom rješenju - mlađima od 25 i starijima od 65 godina dijele se besplatne kino ulaznice za popodnevne projekcije u tri neovisna, potpuno klimatizirana kina. Građane se također potiče da spas potraže u muzejima, a Lyon je privremeno ukinuo naplatu ulaznica za gradske muzeje.

Istodobno, francuskim medijima širi se vijest o nesvakidašnjoj pomami u trgovinama građevinskog materijala. Masovno se kupuje prah Blanc de Meudon (kreda iz Meudona) koji se miješa s vodom i premazuje preko prozora škola i stanova. Ova improvizirana kreda uspješno odbija sunčeve zrake i dokazano spušta temperaturu u unutrašnjosti prostorija.

Španjolska: Jeftiniji i besplatni bazeni, otkazuju se festivali

U sjeveroistočnoj regiji Aragón temperature divljaju, zbog čega su gradovi Zaragoza i Huesca drastično smanjili cijene ulaznica za javne bazene. Grad Logroño otišao je i korak dalje – tamo je ulaz na bazene potpuno besplatan dokle god traje toplinski val, a ukrasne fontane i prskalice radit će duboko u noć.

Zbog ekstremnog rizika od šumskih požara, tradicija je pala u drugi plan. Mnogi gradovi otkazali su tradicionalno paljenje krijesova za blagdan svetog Ivana (San Juan), a grad León otkazao je i veliki vatromet. Na snazi je i strogi zakon o zaštiti radnika koji poslodavcima brani da drže radnike na teškom fizičkom radu na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana.

Italija: Državna pomoć za "klimatizirano bolovanje" i posebna pravila za prehranu

Više od desetak talijanskih gradova proglašeno je crvenom zonom, a najteže je u središnjoj i sjevernoj Italiji. Vlada je reaktivirala krizne mjere za radnike na otvorenom (poput građevinara i poljoprivrednika) te radnike u slabo prozračenim pogonima - tvrtke mogu potpuno obustaviti rad, a radnicima se plaća namiruje iz posebnog državnog fonda za čekanje.

U Palermu je turistima zabranjena vožnja u konjskim zapregama sve do večernjih sati. Ministarstvo zdravstva izdalo je i bizarne upute za prehranu: građanima savjetuju da u restoranima radije biraju tjesteninu nego meso te da kavu i hladno pivo zamijene - čašom obične vode.

Belgija: Polaznici bježe u crkve, stari vlakovi povučeni s tračnica

Belgija se priprema za narančasti alarm jer bi temperature mogle srušiti povijesni rekord iz davne 1947. godine kada je izmjereno 36,8 °C. Savezna vlada održala je hitan izvanredni sastanak na kojem se raspravljalo o kolapsu u prometu. Naime, svi stariji prigradski vlakovi koji nemaju ugrađene klima uređaje hitno su povučeni iz prometa.

Snalažljivost je pokazala i jedna škola u predgrađu Bruxellesa - tinejdžeri su svoje završne ispite polagali u debelim, hladnim zidinama lokalne crkve. "Djeca daju sve od sebe, a Duh Sveti odrađuje ostalo", napisao je tamošnji župnik na Facebooku.

Njemačka: Poštari u bermudama, raste crni niz na kupalištima

U Njemačkoj se u petak na zapadu zemlje očekuje i do paklenih 40 °C. Uprava DHL-a i Deutsche Posta dopustila je svojim djelatnicima i pismonošama da iz službenog kataloga naruče bermude kako bi lakše izdržali radni dan.

S druge strane, njemačke spasilačke službe (DLRG) izdale su dramatično upozorenje nakon što se proteklog vikenda nekoliko ljudi utopilo diljem zemlje, apelirajući na građane da ne podcjenjuju opasnosti kupanja u divljim vodama. Udruga za zaštitu njemačkih šuma upozorava da je rizik od šumskih požara na kritičnoj razini te da je paljenje bilo kakve vatre strogo zabranjeno.