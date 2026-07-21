Tko je novi šef ukrajinske vojske? Od tenkovskog poručnika i heroja Mariupolja do vrhovnog zapovjednika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Oleksandra Sirskog i imenovao general-bojnika Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Ukrajine. Riječ je o jednom od najcjenjenijih i najpopularnijih ukrajinskih časnika čiji je ratni put započeo na samim počecima ruske agresije 2014. godine.

Drapatij je u ukrajinskoj javnosti i među samim vojnicima stekao status živuće legende, a njegov uspon od tenkovskog poručnika do prvog čovjeka vojske obilježile su ključne bitke, hrabre odluke i nesvakidašnji potezi zapovjedne odgovornosti.

Njegov izbor nije slučajan, jer nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova nakon samo šest mjeseci mandata, Zelenski se sučio s prosvjedima Ukrajinaca, kao i vojnika i zapovjednika na bojištu. Ukrajinski predsjednik branio se da sustav nije funkcionirao jer su Fedorov i Sirski bili u konfontaciji oko načina vođenja ukrajinske vojske, pa je to odlučio presjeći smjenom popularnog ministra, dok je na funkciji ostavio nepopularnog vrhovnog zapovjednika.

Ovo je sada pokušaj popravka štete. A kako bolje nego s ratnom legendom?

Legenda o "letećem BMP-u" i proboj iz okruženja

Ime Mihajla Drapatija u Ukrajini je prvi put odjeknulo u svibnju 2014. godine tijekom dramatičnih borbi za Mariupolj. Tadašnji bojnik Drapatij predvodio je jedinice 72. odvojene mehanizirane brigade. Kada su prolinke barikade od kamiona i guma pokušale blokirati prolaz ukrajinskim snagama, oklopno vozilo (BMP) pod njegovim zapovjedništvom proparalo je prepreku doslovno preletjevši preko nje. Snimka je obišla svijet i postala jedan od prvih simbola ukrajinskog otpora.

Mykhailo Drapatyi was the commander of the legendary BMP-2 that broke through Russian-backed barricades in Mariupol on May 9, 2014.



At the time, Russian-backed militants were attempting to seize control of the city. Drapatyi led the armored breakthrough that helped Ukrainian… pic.twitter.com/Tg5mX3mgzJ — Saint Javelin (@saintjavelin) July 21, 2026

Iste godine Drapatij je izveo još jedan ključni manevar – kada se njegova jedinica našla u potpunom okruženju blizu ruske granice kod Izvarina, pod neprestanom paljbom izvukao je više od 260 vojnika i spasio im živote, čime je učvrstio reputaciju zapovjednika koji ne uzmiče.

Ključne pobjede i zaustavljanje Rusa

Nakon početka sveobuhvatne ruske invazije 2022. godine, Drapatij je preuzeo Zapovjedništvo "Jug" te odigrao ključnu ulogu u obrani Krivog Riha i zaustavljanju prodora ruskih snaga u Dnjipropetrovsku regiju. Kasnije je sudjelovao u oslobađanju desne obale Hersonske regije, a 2024. godine povjereno mu je zaustavljanje nove ruske ofenzive na Harkivsku regiju i obranu Vovčanska.

Godine 2024. imenovan je zapovjednikom Kopnenih snaga, a potom je preuzeo i Združene snage Ukrajine. Nositelj je svih triju stupnjeva Reda Bogdana Hmeljnickog te titule "Narodni heroj Ukrajine".

Potez koji je iznenadio zemlju i trn u oku Moskve

Osim po vojnim uspjesima, Drapatij je u javnosti poznat i po neobičnom potezu za vojne krugove. U lipnju 2025. godine, nakon što je u ruskom napadu na poligon poginulo 12 vojnika, samoinicijativno je ponudio ostavku. Poručio je kako zapovjednik uvijek mora snositi odgovornost za svoje zapovijedi. Predsjednik Zelenski tada je prihvatio ostavku na jednoj dužnosti, no odmah ga je imenovao zapovjednikom Združenih snaga, zadržavši ga na prvoj liniji.

Zbog svojih uspjeha Drapatij se godinama nalazi na meti ruskih vlasti. Istražni odbor Ruske Federacije protiv njega je u dva navrata otvarao kaznene postupke, proglasivši ga "zločincem", što među ukrajinskim braniteljima služi tek kao dodatna potvrda njegove sposobnosti na bojištu.

Sa širokom podrškom među vojnicima i iznimno visokim postotkom povjerenja u javnosti, general Drapatij preuzima kormilo ukrajinske vojske u jednom od najzahtjevnijih trenutaka rata.