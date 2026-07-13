Švedska europarlamentarka prijavila danskog kolegu: "Nikad se nisam osjećala tako nesigurno..."

Švedska europarlamentarka Abir Al-Sahlani podnijela je prijavu policiji protiv svog danskog kolege Kristoffera Storma.

Prijava je uslijedila nakon što se našla na meti napada na društvenim mrežama jer je u Europskom parlamentu osudila protuimigrantske povike s krajnje desnice.

Prijava, podnesena prošli tjedan švedskoj policiji, odnosi se na događaje iz lipnja, kada je dio desničarskih eurozastupnika počeo uzvikivati "vratite ih natrag" nakon glasanja o zakonu koji bi trebao povećati broj deportacija diljem EU-a. Nedugo zatim, Abir Al-Sahlani, švedska zastupnica iračkog podrijetla iz Stranke centra, obratila se plenarnoj sjednici te je upozorila da su se krajnji desni fašisti svojim povicima spustili na novu nisku razinu.



"Nikad se nisam osjećala tako nesigurno u ovom parlamentu", rekla je u dvorani. "Vikanje krajnje desnice nije bilo usmjereno protiv političkog protivnika, nego je glasilo "vratite ih natrag". Radilo se o običnim ljudima koji nisu počinili nikakav zločin osim što su potražili bolji život u Europi", kazala je.



Nakon što se njezin govor proširio društvenim mrežama, dva eurozastupnika iz desnih populističkih stranaka odgovorila su joj putem interneta. "Plači još", napisao je finski europarlamentarac Sebastian Tynkkynen iz stranke Finci, dok je Storm iz Danskih demokrata poručio da bi se "trebala vratiti kući".

Al-Sahlani je u srijedu izjavila da je podnijela policijsku prijavu protiv Storma zbog rasističkog govora i govora mržnje. Njezina prijava usmjerena je samo na danskog zastupnika jer, kako je rekla, švedska policija nije bila sigurna kako postupiti s Tynkkynenovom objavom. Obojica zastupnika odbacila su optužbe.

Ovaj sukob naglašava duboke podjele koje potresaju Europski parlament, gdje krajnje desni i desno-populistički zastupnici sada čine otprilike četvrtinu saziva - što je rekord za tu instituciju - dok su pripadnici etničkih manjina i dalje izrazito podzastupljeni, piše The Guardian.

U razgovoru za taj list nekoliko dana nakon napada, Al-Sahlani je rekla da još uvijek nije sigurna što misliti o svemu. "Ne znam jesam li razočarana ili tužna. Tužna sam zbog europske demokracije, pitam se je li to doista razina naših političara? Ali i razočarana jer, ma dajte, ljudi. Ja sam vaša kolegica."

Podrška i poziv na sankcije

Komentari desničarskih zastupnika izazvali su val podrške za Al-Sahlani, ali i nekoliko prijetnji smrću i silovanjem. Njezina grupacija u parlamentu, Renew Europe, stala je uz nju. "Rasizmu nema mjesta u našim institucijama, a oni koji ga šire moraju snositi posljedice za svoje postupke", poručila je Valérie Hayer, predsjednica grupacije, reagirajući na Stormov komentar.

Hayer je ubrzo nakon toga u pismu pozvala predsjednicu Europskog parlamenta Robertu Metsolu da pokrene stegovne mjere protiv Storma i Tynkkynena: "Posebno sam zabrinuta što je članica moje grupe, zastupnica Al-Sahlani, meta napada i prijetnji kolega zastupnika na društvenim mrežama. Jasan i dosljedan odgovor poslao bi važnu poruku da zastrašivanje, uznemiravanje i ponašanje koje sramoti našu instituciju nemaju mjesta u Europskom parlamentu."

Iz Metsolina ureda poručili su da su incidenti "vrijedni žaljenja" i dodali da postoji nulta tolerancija za postupke koji narušavaju poštovanje među zastupnicima ili dostojanstvo institucije. Službe Parlamenta trenutačno istražuju što se dogodilo.

U ponedjeljak se i sama Metsola obratila parlamentu, poručivši zastupnicima da agresivno skandiranje, izrugivanje, upiranje prstom i snimanje zastupnika nisu prihvatljivi: "Postoji granica, a ona je prijeđena na prošloj plenarnoj sjednici." Kazala je i da će njezin ured poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da se scene iz prošlog mjeseca nikada ne ponove.

"Napali su ljude koji nemaju moć"

Al-Sahlani je kazala da je isprva oklijevala istupiti nakon povika. "Ljudi moje boje kože - nema nas toliko u toj prostoriji", rekla je. "Dugo sam sam razmišljala. Trebam li ja biti ta koja će primiti udarac? Što će onda meni vikati? Napali su ljude koji nemaju moć. A to bi trebalo uplašiti svakoga u Europi jer ako počnete napadati najslabije, to je sklizak teren prema nečemu mnogo, mnogo gorem", rekla je Al-Sahlani. Situaciju, dodala je, pogoršavaju oni s desnog centra koji omogućuju djelovanje fašistima. navodeći kao primjer sporni zakon o deportacijama.

Zakon, koji je Amnesty International opisao kao apsurdan, okrutan i diskriminatoran, a kritiziralo ga je i više od 10 stručnjaka UN-a, usvojen je nakon što se velik dio desnog centra udružio s krajnjom desnicom. "Mogli smo imati bolji zakon, ali oni su odabrali najnehumaniji, najnedostojanstveniji sadržaj i prihvatili ga", ušpozorila je Al-Sahlani.

Tynkkynen je u e-mailu odbacio optužbe da je prijetio Al-Sahlani ili davao rasističke komentare te ih nazvao lažnima. Iako je najavio da kani podnijeti pritužbu, nije naveo detalje. Storm je također e-mailom poručio da njegove primjedbe nisu imale rasističku namjeru niti se mogu razumno protumačiti kao rasističke.

"Izraz idi kući trebao je značiti da bi, ako su je demokratska odluka i reakcije na nju toliko uznemirile, bilo bolje da je napustila dvoranu i uzela vremena za razmišljanje, umjesto da optužuje veliku većinu političkih protivnika da se zbog njih osjeća nesigurno", kazao je Storm za Politico, no Al-Sahlani je odbacila takvo objašnjenje i poručila: "Ljudi su pametniji od toga."