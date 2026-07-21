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FOTO Brutalni sukobi studenata i policije, više od 100 ozlijeđenih: Pokret "Žohara" traži ostavku ministra i prkosi Modiju

PišeD. Z., 21. srpnja 2026. @ 16:31 komentari
Prosvjed u Indiji - 7
Prosvjed u Indiji - 7 Foto: Afp
U New Delhiju izbili su žestoki sukobi studenata i policije u kojem je bilo više od 100 ozlijeđenih. Prosvjednici traže ostavku ministra zbog curenja ispita, dok pokret "Žohara" prkosi premijeru Modiju.
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KLJUČA U INDIJI
FOTO Brutalni sukobi studenata i policije, više od 100 ozlijeđenih: Pokret "Žohara" traži ostavku ministra i prkosi Modiju
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