FOTO Brutalni sukobi studenata i policije, više od 100 ozlijeđenih: Pokret "Žohara" traži ostavku ministra i prkosi Modiju

Krvave mrlje na zidovima, srušene barikade, razbijena stakla i obuća razbacana po cesti. Tako izgleda sam centar New Delhija nakon žestokog okršaja policije i tisuća studenata koji su paralizirali indijsku prijestolnicu. Prosvjednici traže hitnu ostavku ministra obrazovanja Dharmendre Pradhan, dok vlast na njihov bunt odgovara suzavcem i brutalnom silom.

Srce New Delhija - Ulica parlamenta i trg Connaught Place - nosi vidljive tragove policijske intervencije protiv vala mladih prosvjednika. Gomila studenata uspjela je doći do samog praga indijskog parlamenta prije nego što ih je policija potisnula suzavcem i pendrecima, pri čemu je ozlijeđeno više od 100 studenata, piše Al Jazeera.

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"I dalje ne mogu vjerovati da sam u Delhiju. Dijelom zato što nas oči i dalje peku od suzavca. Ova vlada, koju su naši stariji izabrali, tretira nas kao teroriste i kriminalce. Ovo je naša zemlja i uzimamo je natrag iz ruku njihove politike mržnje", izjavio je za Al Jazeeru 18-godišnji prosvjednik Anshul Dev.

Skandal s ispitima i val samoubojstava

Gnjev među mladima u Indiji tinja već više od dva mjeseca zbog serije kompromitiranih prijemnih ispita koji su utjecali na milijune učenika i studenata. U nekim slučajevima testovi su unaprijed procurili u javnost, dok su u drugima studenti utvrdili da su im odgovori pogrešno bodovani. Pritisak i nepravda doveli su do tragičnih posljedica – više od 20 studenata oduzelo si je život.

Prosvjed u Indiji - 8 Foto: Afp

Unatoč masovnom buntu, premijer Narendra Modi nije se javno očitovao o prosvjedima, iako se tijekom žestokih sukoba u ponedjeljak pojavio u parlamentu, svega nekoliko metara od demonstranata. Istovremeno, vođa oporbe Rahul Gandhi pridružio se prosvjednicima utaborivši se ispred Modijeve rezidencije.

Prosvjed u Indiji - 2 Foto: Afp

Glavni organizator prosvjeda je politička grupa Cockroach Janta Party (CJP - Stranka žohara), koja je nastala kao satirični i prkosni odgovor nakon što je predsjednik Vrhovnog suda Indije kritičare vlasti i nezaposlenu mladež usporedio sa "žoharima i parazitima".

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Iako je policija brutalno rastjerala prosvjednike i uništila njihove kampove, vođa CJP-a Abhijeet Dipke poručuje da odustajanja nema.

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"Divljačka policija pretukla je naše studente. Srce nam je slomljeno, ali nastavit ćemo pružati otpor. Nećemo se povući dok ministar ne podnese ostavku. Ovo je bio tek prvi poziv na marš, bit će ih još", poručio je Dipke pred oko 2000 okupljenih nakon policijskog napada.

Prosvjed u Indiji - 5 Foto: Afp

Prosvjednici su uz ostavku ministra obrazovanja postavili još dva ključna zahtjeva: puštanje iz bolničkog pritvora poznatog 59-godišnjeg aktivista Sonama Wangchuka, koji je zbog ispita štrajkao glađu, te odštetu od oko 105.000 dolara obiteljima studenata koji su počinili samoubojstvo.

Modi nastupa s pozicije čvrste ruke

Pregovori s predstavnicima vlasti u utorak završili su bez uspjeha. Predstavnici studenata poručili su da je sastanak s ministrom zdravstva bio "gubitak vremena" jer su na prijem čekali četiri sata, da bi ih ministar saslušao svega deset minuta.

Prosvjed u Indiji - 4 Foto: Afp

Politički analitičari ističu kako se premijer Modi drži svoje uobičajene taktike: demonstracije vlastite snage i odbijanja bilo kakvih ustupaka prosvjednicima.

"Modi je odlučio reagirati po instinktu, bez davanja ustupaka, demonstrirajući čvrstu volju. On ne preza od slamanja prosvjeda brutalnom silom sve dok to ne utječe direktno na njegovo glasačko tijelo", objasnio je Modijev biograf Nilanjan Mukhopadhyay.

Prosvjed u Indiji - 3 Foto: Afp

Unatoč policijskim kaznenim prijavama i brutalnosti na ulicama, prosvjednici se ne planiraju povući. Internet u Indiji preplavili su memovi, tirade i snimke prkosa prema policiji, a ulice New Delhija već su sljedećeg jutra ponovno bile pune mladih koji poručuju da prosvjede više nitko ne može zaustaviti.