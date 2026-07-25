Sutra ćemo doživjeti najbrži dan ove godine, a podaci ukazuju na fascinantan preokret

U nedjelju, 26. srpnja 2026. godine, doživjet ćemo najkraći dan u ovoj godini. Zemlja će svoju dnevnu rotaciju oko osi završiti za nijansu brže od uobičajenih 24 sata, odnosno bit će kraća za oko 0,65 milisekundi. Ipak, bez ultra-preciznog atomskog sata taj je fenomen ljudima nemoguće primijetiti.

Iako se pripremamo za najbrži dan godine, najnoviji podaci Međunarodne službe za rotaciju Zemlje i referentne sustave (IERS) ukazuju na fascinantan preokret. Čini se da je neobično ubrzanje naše planete, koje je posljednjih godina zbunjivalo znanstvenu zajednicu, konačno dostiglo svoj vrhunac i počinje opadati.

Od povijesnih rekorda do usporavanja

Trend ubrzavanja postao je očigledan još 2020. godine, kada je zabilježeno čak 28 najkraćih dana otkad postoje mjerenja atomskim satovima. Rekordi su se nizali i kroz 2022. godinu, da bi kulminirali 2025. godine. Apsolutni rekord u brzini rotacije zabilježen je 10. srpnja 2025. godine, kada je Zemlja završila pun krug za 1,37 milisekundi brže od standardnog vremena od 86.400 sekundi.

Međutim, znanstvenici ističu da je ta faza iza nas. Leonid Zotov s Državnog sveučilišta u Moskvi navodi kako je točka maksimalnog ubrzanja ove desetljeća najvjerojatnije prošla te da je planeta službeno ušla u proces postupnog usporavanja, pše Euronews.

Rotacija Zemlje, ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto

Zašto se brzina Zemlje uopće mijenja?

Razlozi za ove suptilne promjene leže u složenim prirodnim i astronomskim faktorima. Velik utjecaj ima gravitacija Mjeseca i plimne sile koje djeluju kao kočnica, ali i kretanja unutar tekuće jezgre planete, kao i dinamika oceana i atmosfere.

Uz to, sve veću ulogu igraju i klimatske promjene. Ubrzano topljenje polarnog leda dovodi do preraspodjele ogromnih količina vode po planetu, čime se mijenja distribucija Zemljine mase. Fenomen je sličan klizaču na ledu koji širi ruke kako bi usporio svoju rotaciju.

Iako se ove promjene mjere u milisekundama, iznimno su važne za funkcioniranje GPS sustava, satelitske komunikacije i precizno usklađivanje moderne tehnologije.