Otkriveno potpuno sigurno oružje protiv kroničnih bolova koje možda već imate kod kuće

Milijuni ljudi već koriste melatonin kako bi poboljšali san, no opsežna analiza kliničkih dokaza sada upućuje na to da bi taj hormon mogao ublažiti i određene oblike kronične boli te liječnicima ponuditi još jednu terapijsku mogućnost s relativno malim rizikom po zdravlje pacijenata.

Znanstvenici s australskog Sveučilišta u Sydneyju analizirali su 23 prethodno objavljena klinička ispitivanja u kojima je sudjelovalo ukupno 2028 ispitanika iz više država. Njihovi rezultati, objavljeni u časopisu Pain, bili su usmjereni na kroničnu mišićno-koštanu bol, koja zahvaća mišiće, kosti, zglobove, tetive i ligamente.

Sudionici su ili bolovali od kroničnih mišićno-koštanih poremećaja ili su se oporavljali nakon kirurškog zahvata. Ovisno o pojedinom istraživanju, primali su melatonin, placebo ili uobičajene lijekove protiv boli, uključujući opioide, nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL) i paracetamol.

Najizraženiji učinak zabilježen kod kronične boli

Objedinjavanjem podataka koje pojedinačna istraživanja sama nisu mogla dovoljno pouzdano protumačiti, autori novog istraživanja su utvrdili da je melatonin značajno smanjio intenzitet boli i poboljšao kvalitetu sna kod osoba s kroničnim mišićno-koštanim bolovima. U prosjeku su se vrijednosti boli smanjile za oko devet bodova na ljestvici od 0 do 100.

Isti učinak, međutim, nije bio statistički značajan kod osoba koje su se oporavljale nakon kirurškog zahvata, što upućuje na to da je korist uglavnom ograničena na kroničnu, a ne kratkotrajnu poslijeoperacijsku bol.

"Melatonin se već nalazi u domovima ljudi, jeftin je i znamo da je siguran. Ono što je važno jest da bi melatonin mogao pomoći i u liječenju kronične boli te otvoriti mogućnost smanjenja ovisnosti o lijekovima koji nose veće rizike", rekao je Kangchao Wu sa Sveučilišta u Sydneyju i voditelj navedenog istraživanja u priopćenju objavljenom na stranicama navedenog sveučilišta.

Siguran za primjenu do dva mjeseca

Melatonin se općenito smatra sigurnim za kratkotrajnu primjenu, otprilike jedan do dva mjeseca, kod osoba koje nisu u trudnoći, niti doje, iako su neki sudionici prijavili mučninu, glavobolju i vrtoglavicu. Podaci o dugotrajnoj sigurnosti njegove primjene i dalje su ograničeni.

"Ne savjetujemo da melatonin zamijeni sve lijekove protiv boli. Umjesto toga, nakon savjetovanja s liječnikom, može se primjenjivati kao dodatak postojećim terapijama", rekao je Wu.

Autori studije smatraju da bi melatoninova antioksidativna i protuupalna svojstva, kao i njegov učinak na poboljšanje sna, mogli zajedno pridonositi ublažavanju boli, no za potvrdu tih mehanizama potrebna su nova, veća istraživanja.

"Uzimamo lijek koji već dobro poznajemo i primjenjujemo ga na problem koji pogađa ogroman dio svjetskog stanovništva", rekao je koautor studije Paulo Ferreira, isto tako sa Sveučilišta u Sydneyju.