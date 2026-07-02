Desetke tisuća žena prisilili da se odreknu svoje djece, a sada je stigla isprika: "Država nije učinila dovoljno..."

Britanski premijer Keir Starmer ispričao se u četvrtak ženama koje su bile prisiljene odreći se svojih beba ili koje su bile odvojene od njih pri rođenju u sklopu sustava prisilnih posvajanja koji je desetljećima nakon Drugog svjetskog rata ciljao neudane žene.

Procjenjuje se da je u Britaniji 185 tisuća djece odvojeno od majki. Starmer se ispričao u ime države za cjeloživotnu traumu koju je prouzročila.

"U ime cijele zemlje, kažem to svakoj osobi pogođenoj: duboko nam je i iskreno žao", rekao je Starmer parlamentu, opisujući ono što se dogodilo žrtvama kao "mrlju u našoj povijesti".

"Država nije učinila dovoljno da zaštiti majke, djecu i obitelji od štete, i za ovaj sistemski propust istinski mi je žao."

Između 1949. i 1976., britanska država i kršćanske crkve stvorile su sustav u kojemu su mlade žene s djecom izvan braka bile sramoćene i prisiljene odreći se svojih beba kako bi udovoljile društvenim normama tog vremena.

Anglikanska crkva ispričala se za svoju ulogu prošlog mjeseca, priznajući uključenost u vođenju tzv. "domova za majke i bebe" u koje su neudane žene bile slane, često protiv svoje volje, tijekom trudnoće ili nakon poroda te odvojene od svojih beba.

Državna isprika slijedi slične isprike Irske i Australije, četiri godine nakon što je britanski odbor za ljudska prava zaključio da je vlada bila "u konačnici odgovorna" za nedostatak zaštite neudanih majki i njihove djece.

Starmer je rekao da će vlada potrošiti četiri milijuna funti (nešto više od 4,6 milijuna eura) kako bi se pomoglo ljudima da pristupe svojoj dokumentaciji o posvojenju, financirali posrednički servisi koji pomažu ljudima da se povežu s članovima obitelji te za istraživačke i svjedočanske projekte koji dokumentiraju dugoročni utjecaj.

Starmer se ranije u četvrtak sastao sa skupinom pogođenih majki i djece u svojoj rezidenciji u Downing Streetu.

"Nikada nije bilo srama za vas. Sram je zapravo naš. Sram je na državi i svima onima koji su bili odgovorni za ovo", rekao je.