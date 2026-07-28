Sređivao ladicu nakon smrti roditelja, a ono što je pronašao donijelo mu je 110.000 eura

Trebala je biti obična reorganizacija starih obiteljskih dokumenata. Umjesto toga, pretvorila se u nevjerojatno otkriće koje je završilo priznavanjem prava na isplatu čak 110.000 eura.

Priča dolazi iz talijanskog mjesta San Giorgio Canavese, gdje je Fabio Minetti u ožujku 2022. godine, pregledavajući dokumente svojih pokojnih roditelja, na dnu ladice pronašao dvije stare bankovne knjižice iz 1970-ih.

Knjižice su bile otvorene u tadašnjoj poslovnici Cassa di Risparmio di Torino u San Giorgio Canaveseu, a glasile su na ime njegova oca Luigija i majke Bernardine. Na njima je evidentirano više od pet milijuna tadašnjih talijanskih lira – značajan iznos za to vrijeme, koji je desetljećima ostao potpuno zaboravljen.

Otkriće je uslijedilo godinu i pol nakon smrti njegova oca, koji je preminuo u rujnu 2020. Dok je sređivao obiteljsku dokumentaciju, Minetti je naišao na knjižice koje nitko godinama nije koristio niti se sjećao da postoje.

No pronalazak starih bankovnih knjižica ne znači automatski i pravo na isplatu novca. Osim preračunavanja lira u eure, potrebno je utvrditi jesu li sredstva isplaćena, postoje li obračunate kamate, je li nastupila zastara te može li nasljednik dokazati svoje pravo na potraživanje.

Kako bi razriješio cijelu situaciju, Minetti se obratio udruzi Giustitalia iz Rima, koja pomaže građanima u ostvarivanju prava vezanih za stare štedne knjižice, obveznice i druge neiskorištene financijske instrumente, piše La Voce.

Cilj postupka bio je dokazati njegovo pravo kao nasljednika te utvrditi ukupnu vrijednost sredstava koja su se tijekom desetljeća mogla uvećati kroz kamate i drugim zakonom predviđene obračune.

Prema navodima talijanskih medija, postupak je završio u njegovu korist. Banka će Fabiju Minettiju morati isplatiti oko 110.000 eura, što je višestruko više od iste nominalne vrijednosti nekadašnjih pet milijuna lira.

Ovaj slučaj pokazuje koliko tijekom desetljeća na konačan iznos mogu utjecati obračunate kamate, pravni propisi i druge financijske okolnosti.

Osim financijske vrijednosti, pronađene knjižice za obitelj imaju i snažnu emotivnu simboliku. Predstavljaju zapis o štednji i odricanju Minettijevih roditelja, koji je više od pola stoljeća ostao skriven među starim papirima.

Obnova obiteljske imovine

Njihov pronalazak omogućio je obnovu dijela obiteljske imovine za koju se vjerovalo da je zauvijek izgubljen te pokretanje postupka kojim su nasljedna prava konačno priznata.

Slučaj ujedno podsjeća na to koliko je važno pažljivo pregledati dokumentaciju nakon smrti člana obitelji. Stare štedne knjižice, obveznice, police osiguranja ili drugi vrijednosni papiri ponekad mogu predstavljati još uvijek aktivna financijska potraživanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da svaki slučaj treba zasebno provjeriti. Sam pronalazak stare bankovne knjižice ne jamči automatski isplatu. Potrebno je utvrditi njezinu valjanost, provjeriti jesu li sredstva već isplaćena, dokazati nasljedstvo te utvrditi koja je financijska institucija pravni sljednik banke koja je knjižicu izdala.