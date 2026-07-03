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DAN ŽALOSTI

Kijev u ruševinama nakon smrtonosnog napada. Traje potraga za nestalima: "Tu se više ne može živjeti..."

Piše Hina, 03. srpnja 2026. @ 16:01 komentari
Kijev nakon ruskog napada
Kijev nakon ruskog napada Foto: Afp
Ukrajinska prijestolnica obilježava Dan žalosti nakon jednog od najsmrtonosnijih ruskih napada ove godine. Spasioci i drugi dan pretražuju ruševine, dok se dio osoba i dalje vodi kao nestao.
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Spasioci pretražuju ruševine u Kijevu nakon najsmrtonosnijeg ruskog napada ove godine
DAN ŽALOSTI
Kijev u ruševinama nakon smrtonosnog napada. Traje potraga za nestalima: "Tu se više ne može živjeti..."
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