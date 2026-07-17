Šokantno izvješće direktora CIA-e: Novi ruski vojnici preživljavaju jedva pola sata od dolaska na bojište

Rat u Ukrajini postao je poligon na kojem nove vojne tehnologije mijenjaju pravila bojišta brže nego klasično naoružanje. Prema procjeni direktora CIA-e Johna Ratcliffea, posljedice za ruske vojnike na prvim linijama bojišta postale su dramatične.

Ratcliffe izjavio je u srijedu na skupu Defense and Innovation Summit u SAD-u da ruski novaci u Ukrajini, u prosjeku prežive između 20 do 30 minuta, prije nego što budu ubijeni ili ranjeni.

"Naši obavještajni podaci podudaraju se s dijelom informacija iz javno dostupnih izvora koje ste možda vidjeli o Ukrajini. Procjenjuje se da je prosječni životni vijek ruskog novaka koji danas stigne na bojišnicu u Ukrajini između 20 i 30 minuta", rekao je Ratcliffe na navedenom skupu, a prenosi portal Defense News.

Objasnio je i zašto. "To je zato što su dronovi pogonjeni umjetnom inteligencijom postali toliko specijalizirani, jeftini strojevi za ubijanje", naglasio je direktor CIA-e.

Glavni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine u svibnju je rekao saveznicima u NATO-u da Rusija svakodnevno gubi najmanje 1000 vojnika. Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) izračunao je da je omjer ruskih i ukrajinskih gubitaka dosegnuo gotovo osam prema jedan tijekom prve polovice 2026. godine, u odnosu na približno dva prema jedan ili tri prema jedan tijekom većeg dijela rata.

Istraživači CSIS-a procjenjuju da je od početka ruske invazije u veljači 2022. godine na objema stranama poginulo ili ranjeno više od dva milijuna vojnika. Rusija je pritom pretrpjela 1,4 milijuna gubitaka, uključujući do 450.000 poginulih, što predstavlja najveći broj poginulih u ratu koji je pretrpjela ijedna velika sila od Drugog svjetskog rata.

Ratcliffe je istaknuo da su ukrajinsko ovladavanje uporabom dronova i asimetričnim ratovanjem zaustavili rusko napredovanje te omogućili slabijoj strani da se četiri i pol godine uspješno odupire Moskvi.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su Europska unija i Ukrajina sklopile sporazum o proizvodnji dronova vrijedan više od 5,5 milijardi eura. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je i o napretku u pregovorima o višemilijardnim obrambenim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama.