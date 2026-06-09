Šokantni podaci o kriptocarstvu Trumpove obitelji: Oni zaradili milijarde dolara, ulagači izgubili isto toliko

Dok su milijuni ulagača diljem svijeta vjerovali da će im povezanost s Donaldom Trumpom donijeti zaradu na tržištu kriptovaluta, najveći financijski dobitnik cijelog vala kripto entuzijazma bila je upravo predsjednikova obitelj.

Prema opsežnoj Reutersovoj analizi i istrazi, Donald Trump, njegovi sinovi Eric i Donald Trump Jr. te povezane tvrtke ostvarili su najmanje 2,3 milijarde dolara prihoda kroz nekoliko velikih kripto projekata, dok su ulagači koji su ih slijedili izgubili približno isti iznos.

Reuters navodi kako se iza tog uspjeha krije jednostavan model. Trumpovi su uglavnom ustupali svoje ime, javni utjecaj i političku prepoznatljivost, dok su financijski rizik snosili ulagači.

U gotovo svim projektima koje je analizirala novinska agencija obitelj je zarađivala bez obzira na to raste li ili pada vrijednost imovine koju su kupovali investitori.

Prosvjed protiv kripto poslovanja Donalda Trumpa - 1 Foto: AFP

Analiza se temelji na blockchain podacima, korporativnim dokumentima, financijskim izvješćima, javnim objavama te razgovorima s ulagačima, kripto poduzetnicima i stručnjacima za digitalnu imovinu.

Reutersove procjene pregledalo je više od deset stručnjaka iz područja računovodstva i kriptovaluta, koji su zaključili da su izračuni utemeljeni i metodološki opravdani.

U fokusu istrage nalaze se četiri velika projekta povezana s Trumpovom obitelji: World Liberty Financial, meme token $TRUMP, American Bitcoin te AI Financial Corp., kompanija koja je do travnja poslovala pod nazivom ALT5 Sigma.

Iako je riječ o različitim poslovnim modelima, Reuters navodi da ih povezuje isti obrazac. Trumpovi su koristili politički kapital i golemu medijsku vidljivost kako bi privukli investitore, dok su prihodi obitelji bili zaštićeni čak i u slučajevima kada su vrijednosti tokena ili dionica kasnije potonule.

Među onima koji su povjerovali u projekte bila je i Fatima Elrgdawy, 29-godišnja voditeljica softverskih projekata iz kalifornijske Santa Barbare.

Početkom 2025., dok se Donald Trump pripremao za povratak u Bijelu kuću, prijatelj joj je pokazao objavu na društvenim mrežama u kojoj tadašnji novoizabrani predsjednik poziva građane da kupe njegovu novu kriptovalutu.

"Nabavite svoj $TRUMP odmah", glasila je poruka.

Elrgdawy je zaključila da takvu priliku ne smije propustiti.

"Ako Trump osobno promovira projekt, mislila sam da mora biti riječ o legitimnom ulaganju", rekla je Reutersu.

Uložila je 2000 dolara svoje ušteđevine u meme token $TRUMP. Nekoliko mjeseci kasnije vrijednost njezina ulaganja pala je na manje od 120 dolara.

Danas kaže da je izgubila svaku nadu da će vratiti novac.

"Mislim da je to bila klasična shema napuhavanja cijene i prodaje prije pada", rekla je, dodajući kako se ipak smatra sretnijom od brojnih drugih ulagača koji su izgubili mnogo veće iznose.

Reuters navodi da je vrijednost tokena $TRUMP od vrhunca dosegnutog neposredno nakon lansiranja pala za oko 97 posto.

Donald Trump - 4 Foto: AFP

Slične priče čule su se i od drugih ulagača.

Novinari su razgovarali s 27 investitora iz različitih dijelova svijeta. Većina ih je priznala da nisu proveli ozbiljnu analizu projekata prije ulaganja. Umjesto toga, vjerovali su Trumpovu imenu i uvjerenju da američki predsjednik neće poduprijeti nešto što nema potencijal za uspjeh.

Među njima su bili softverski inženjer iz Minnesote koji je izgubio 60.000 dolara, hotelski menadžer iz Vijetnama koji je ostao bez višegodišnje zarade te brojni mali ulagači iz Europe i Azije.

Matt, 45-godišnji strojar iz savezne države Indiane, uložio je 40.000 dolara u dionice tadašnjeg ALT5 Sigme, smatrajući da će povezanost s Trumpovom obitelji privući investitore i povećati vrijednost kompanije.

Umjesto toga, njegove su dionice izgubile gotovo četiri petine vrijednosti.

"Kada iza nečega stoji predsjednik ili barem njegovi sinovi, očekujete da će rasti", rekao je.

Unatoč gubitku od više od 30.000 dolara, i dalje nije prodao svoje dionice.

"Smatram se gubitnikom, ali još nisam odustao", kazao je.

Neki investitori i dalje odbijaju kriviti Trumpove za svoje gubitke.

Vlasnik male tvrtke iz Teksasa Reutersu je rekao da je kupio dionice American Bitcoina jer je vjerovao poslovnim instinktima Donalda Trumpa.

"Jednostavno sam osjećao da Trump zna što radi", rekao je.

Iako je kasnije prodao dionice uz gubitak, tvrdi da pad tržišta nije moguće pripisati isključivo Trumpovoj obitelji.

Najveći i najprofitabilniji projekt za Trumpove pokazao se World Liberty Financial.

Projekt je pokrenut u listopadu 2024. godine i predstavljen kao pokušaj stvaranja novog financijskog sustava koji bi običnim korisnicima omogućio veću kontrolu nad vlastitim novcem i manju ovisnost o tradicionalnim bankama.

Glavni promotori bili su Eric Trump i Donald Trump Jr., koji su tijekom predsjedničke kampanje i nakon izbora sudjelovali na brojnim konferencijama, forumima i javnim događajima posvećenima kriptovalutama.

Donald Trump dodatno je promovirao projekt objavama na društvenim mrežama, pozivajući milijune pratitelja da se uključe.

Kupcima su prodavani tzv. governance tokeni koji omogućuju ograničeno sudjelovanje u upravljanju platformom, ali ne daju pravo na udio u dobiti.

Mnogi su očekivali da će vrijednost tokena snažno porasti nakon izlaska na burze. Međutim, umjesto brzog profita uslijedila su ograničenja koja su izazvala nezadovoljstvo ulagača.

Najprije im je dopušteno prodati samo 20 posto tokena, a zatim je izglasan plan prema kojem većina tokena ostaje zaključana sve do 2030. godine, odnosno nakon završetka Trumpova predsjedničkog mandata.

Takav potez izazvao je revolt među dijelom investitora.

Jedan europski ulagač koji je kupio tri milijuna tokena za 45.000 dolara izjavio je Reutersu da je riječ o "potpunoj prijevari" osmišljenoj kako bi se od ulagača izvuklo što više novca prije nego što Trump napusti dužnost.

Nezadovoljstvo je otišlo toliko daleko da je kripto milijarder Justin Sun, jedan od najvećih poznatih investitora u projekt, pokrenuo sudski spor protiv World Libertyja zbog blokade svojih tokena.

Unatoč problemima investitora, World Liberty pokazao se iznimno unosnim za Trumpove.

Reuters procjenjuje da je kroz prodaju tokena i povezane aktivnosti projekt obitelji dosad donio više od 1,6 milijardi dolara.

Samo od prodaje governance tokena prihod je premašio 1,4 milijarde dolara.

Donald Trump - 3 Foto: AFP

Veliku pozornost javnosti privukao je i token $TRUMP, lansiran svega nekoliko dana prije predsjedničke inauguracije u siječnju 2025.

Nakon što je Donald Trump pozvao javnost da kupuje token, uslijedila je snažna promocija njegovih sinova. Eric Trump proglasio ga je "najvrućim digitalnim memeom na svijetu", dok je Donald Trump Jr. dodatno širio poruku na društvenim mrežama.

Cijena tokena u kratkom je razdoblju skočila na više od 75 dolara.

Nakon toga uslijedio je nagli pad, karakterističan za mnoge meme kriptovalute koje svoju vrijednost temelje prvenstveno na popularnosti i internetskom entuzijazmu.

Reuters procjenjuje da je obitelj Trump na tom projektu zaradila približno 616 milijuna dolara, dok su ulagači izgubili više od 700 milijuna.

Slična situacija dogodila se i s kompanijom ALT5 Sigma, danas poznatom kao AI Financial Corp.

Tvrtka je prikupila oko 750 milijuna dolara prodajom novih dionica, a najveći dio tog novca potrošila je na kupnju World Liberty tokena.

U trenutku zaključenja posla Eric Trump i Donald Trump Jr. pojavili su se na Nasdaqu kako bi obilježili suradnju, predstavljajući je kao važan korak prema povezivanju tradicionalnih financija i kriptovaluta.

No vrijednost dionice ubrzo je počela padati.

Od razina viših od devet dolara spustila se na svega nekoliko desetaka centi, ostavljajući ulagače s procijenjenim gubicima od oko 675 milijuna dolara.

Istodobno je više od 500 milijuna dolara iz transakcija završilo kod Trumpove obitelji kroz postojeće ugovore o podjeli prihoda.

Posljednji veliki projekt bio je American Bitcoin.

Tvrtka je nastala spajanjem rudarskih operacija kompanije Hut 8 s American Data Centersom, projektom koji podupiru Trumpovi sinovi.

Donald Trump Jr. tvrdio je da će American Bitcoin omogućiti široj javnosti jednostavan pristup rastu tržišta bitcoina, dok je Eric Trump govorio o mogućnosti proizvodnje bitcoina po znatno nižim troškovima od tržišne cijene.

Međutim, poslovni rezultati nisu pratili optimistične najave.

Dionica je od početne cijene od 11 dolara potonula na nešto više od jednog dolara, a Reuters procjenjuje da su vanjski investitori izgubili više od 200 milijuna dolara.

Istodobno je Eric Trump zadržao udio vrijedan desetke milijuna dolara, pri čemu Reuters nije pronašao dokaze da je za njegovo stjecanje uložio značajan vlastiti kapital.

Reutersova istraga otvorila je i pitanje sukoba interesa.

Osam stručnjaka za političku etiku ocijenilo je da moderna američka povijest ne poznaje usporediv primjer u kojem predsjednik države i njegova obitelj ostvaruju milijarde dolara prihoda upravo u industriji na koju administracija izravno utječe regulatornim odlukama.

Ipak, stručnjaci ističu da takav model poslovanja nije automatski nezakonit. Problem bi postojao tek kada bi se dokazalo da se politički utjecaj ili regulatorne odluke koriste kao izravna protuusluga za financijsku korist.

Bijela kuća odbacuje takve optužbe.

Glasnogovornica Anna Kelly poručila je da predsjednik i njegova obitelj nikada nisu bili u sukobu interesa te da je Trump svojim politikama pomogao pretvoriti Sjedinjene Države u globalno središte kriptoindustrije.

No za brojne ulagače koji su izgubili velik dio svojih ušteđevina ta objašnjenja ne predstavljaju utjehu.

Profesor John Paul Rollert sa Sveučilišta u Chicagu smatra da se prije svakog ulaganja trebalo postaviti jedno jednostavno pitanje.

"Hoće li Trumpovi zaraditi čak i ako projekt ne uspije?"

Ako je odgovor potvrdan, zaključuje Rollert, tada se ulagači nalaze vrlo blizu onoga što mnogi ljudi nazivaju prevarom.