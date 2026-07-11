Širi se smrtonosni požar, više osoba umrlo dok su bježali od vatre: "Cijeli dan slušamo o našim prijateljima koji su nestali"

Razorni šumski požar na jugu Španjolske nastavio se širiti u subotu nakon što je usmrtio najmanje 12 osoba i uništio 6600 hektara šume i makije u andaluzijskoj provinciji Almerija.

Međutim, s obzirom na višu vlažnost i slabije vjetrove napori u gašenju su nešto olakšani, izvijestila je državna televizija RTVE, pozivajući se na glasnogovornika hitnih službi koje djeluju u tom području.

Smrtonosni požar u Španjolskoj Foto: Dnevnik Nove TV

Požar, za koji se smatra da ga je u četvrtak izazvao kvar na dalekovodu, koncentriran je oko općina Los Gallardos i Bedar, otprilike 70 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada provincije Almerije.

Govoreći u operativnom centru, ministar pravosuđa Felix Bolanos rekao je da je dio požara stavljen pod nadzor, dok situacija u drugim područjima ostaje teška. Autocesta A7, koja je djelomično bila zatvorena u petak, ponovno je otvorena.

Smrtonosni požar u Španjolskoj Foto: Dnevnik Nove TV

Vatra je aktivna u blizini popularnih mediteranskih plaža poput Playa de Mojacar. Nešto manje od 1500 osoba moralo je napustiti svoje domove i kamp, uključujući turiste uglavnom iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Požar je zarobio i usmrtio nekoliko osoba na ulicama prve noći, nekoliko sati nakon što je izbio. Prema vlastima, žrtve su pokušavale pobjeći od plamena, ali su odabrale pogrešan pravac bijega. Osam osoba teže je ozlijeđeno.

Smrtonosni požar u Španjolskoj Foto: Dnevnik Nove TV

Na temelju raznih dokaza, vlasti su gotovo sigurne da je nekoliko britanskih i belgijskih državljana među poginulima, piše dpa.

Međutim, žrtve prvo treba identificirati, što se pokazuje teškom zadaćom.

"Zaista je poražavajuće, jedva smo izbjegli požare sinoć. Morali smo se vratiti seoskim cestama i bilo je prilično zastrašujuće", rekao je Dean Taylor, evakuirani britanski državljanin.

Dean Taylor, evakuirani britanski državljanin Foto: Dnevnik Nove TV

"Cijeli dan slušamo o našim prijateljima koji su nestali i samo pokušavamo ostati optimistični, ali situacija nije dobra", ispričala je Eileen Kilmurry, evakuirana britanska državljanka.

Eileen Kilmurry, evakuirana britanska državljanka Foto: Dnevnik Nove TV

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