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stihija u Španjolskoj

Širi se smrtonosni požar, više osoba umrlo dok su bježali od vatre: "Cijeli dan slušamo o našim prijateljima koji su nestali"

PišeHina, DNEVNIK.hr, 11. srpnja 2026. @ 17:24 komentari
Smrtonosni požar u Španjolskoj
Smrtonosni požar u Španjolskoj Foto: Dnevnik Nove TV
Stotine španjolskih vatrogasaca bore se s vatrenom stihijom u Andaluziji. Najsmrtonosniji požar u više od četiri desetljeća odnio je najmanje 12 života.
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Širi se smrtonosni požar, više osoba umrlo dok su bježali od vatre: "Cijeli dan slušamo o našim prijateljima koji su nestali" 1:03 6
stihija u Španjolskoj
Širi se smrtonosni požar, više osoba umrlo dok su bježali od vatre: "Cijeli dan slušamo o našim prijateljima koji su nestali"
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