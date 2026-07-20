FOTO Satelitske snimke razotkrile novi težak udarac za Rusiju: Ukrajinci uništili još jedan ruski bombarder Tu-95

Nove satelitske snimke iz komercijalnih izvora mogle bi predstavljati prvi neovisni vizualni dokaz koji podupire ukrajinsku tvrdnju da je jedan ruski strateški bombarder Tu-95 uništen u nedavnom napadu bespilotnim letjelicama na rusku vojnu zrakoplovnu bazu Engels-2.

Skupina za praćenje otvorenih izvora AviVector objavila je na svojem Telegram kanalu satelitske snimke tvrtke Planet Labs PBC od 19. srpnja na kojima je identificirala uništeni bombarder Tu-95 na unutar zrakoplovne baze Engels-2 u Saratovskoj oblasti u Rusiji.

Objava je uslijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proteklog petka izjavio da je Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) uništila jedan bombarder Tu-95 u sklopu šire kampanje napada velikog dometa. Njegovoj izjavi prethodila su izvješća ruskih Telegram kanala i lokalnih dužnosnika o napadu bespilotnim letjelicama tijekom noći na 16. srpnja. Stanovnici Saratova i Engelsa počeli su oko 2:30 sati po lokalnom vremenu izvještavati o eksplozijama i velikom broju bespilotnih letjelica na nebu, nakon čega je na uzletištu zrakoplovne baze Engels-2 izbio požar.

Potvrde li dodatne analize autentičnost i tumačenje snimke, ona bi predstavljala prvi neovisni vizualni dokaz da je u napadu uništen navedeni ruski strateški bombarder, a ne samo infrastruktura ili oprema na zemlji, piše portal Defence Blog.

Oštećenja upućuju na potpuno uništenje zrakoplova

Prema procjeni skupine AviVector, bespilotne letjelice pogodile su stražnji dio bombardera Tu-95, izazvavši požar koji je zahvatio velik dio trupa. Analiza pokazuje da je stražnji dio trupa otrgnut sve do unutarnjeg spremnika za naoružanje u kojem se prevoze krstareći projektili, što upućuje na katastrofalni strukturni lom, a ne na oštećenje koje bi se moglo popraviti.

Bombarder Tu-95 uveden je u operativnu uporabu prije nekoliko desetljeća i više se ne proizvodi, zbog čega je njegova zamjena za rusko ratno zrakoplovstvo praktično nemoguća.

Tu-95, koji je prvi put poletio 1952. godine, i dalje je jedna od ključnih ruskih platformi za lansiranje krstarećih projektila Kh-101 velikog dometa izvan dosega ukrajinske protuzračne obrane. U bazi Engels-2 smještene su ruska 184. i 121. gardijska pukovnija teških bombardera, a zajedno sa zrakoplovnom bazom Ukrajinka na ruskom Dalekom istoku predstavlja jedno od dvaju glavnih uporišta za ruske operacije strateških bombardera.

Baza je i dalje ranjiva

Portal The War Zone ranije je, pozivajući se na satelitske snimke od 20. lipnja, izvijestio da Rusija u zrakoplovnoj bazi Engels-2 gradi najmanje 17 utvrđenih skloništa za zrakoplove dimenzioniranih za bombardere Tu-95 i Tu-160. Zasebne snimke tvrtke Planet Labs, koje je pregledao isti portal, pokazale su i nacrtane dvodimenzionalne siluete bombardera na uzletištu, namijenjene kao varke.

Prema podacima projekta za praćenje gubitaka iz otvorenih obavještajnih izvora (OSINT) Oryx, Rusija je od početka invazije na Ukrajinu izgubila najmanje 10 bombardera Tu-95MS, potvrđenih fotografijama ili videosnimkama, ne računajući ovaj posljednji prijavljeni gubitak. Ono što najviše iznenađuje jest da je većina njih uništena napadima bespilotnih letjelica dok su bili parkirani u ruskim zrakoplovnim bazama, a ne tijekom borbenih djelovanja.