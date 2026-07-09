SAD pokrenuo nove napade: Porasla cijena nafte

Američka vojska objavila je u srijedu da je pokrenula novi val napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata "gotov".

Najnoviji napadi, za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu u utorak, izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije.

"Snage Američkog središnjeg zapovjedništva započele su dodatne napade na Iran kako bi umanjile njegovu sposobnost ugrožavanja slobode plovidbe kroz Hormuški tjesnac", objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

"Ovo je odmazda"

"Sjedinjene Države smatraju Iran odgovornim za nedavnu ničim izazvanu agresiju na trgovačke brodove i njihove civilne posade koje su slobodno plovile tim ključnim međunarodnim pomorskim putem", dodaje se u priopćenju. Američki dužnosnik rekao je Reutersu, pod uvjetom anonimnosti, da će napadi biti opsežniji od onih u utorak. "Ovo je odmazda za iransko bombardiranje brodova. Ako se to ponovi, odgovor će biti daleko snažniji!", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Hormuški tjesnac, kroz koji je prije početka rata 28. veljače prolazila petina svjetskih isporuka nafte, Iranu daje snažan geopolitički utjecaj. Iako Teheran nije preuzeo odgovornost za napade na brodove, analitičari smatraju da takvim akcijama nastoji ojačati svoju pregovaračku poziciju. Nova eskalacija dodatno je umanjila izglede da privremeni memorandum o razumijevanju, potpisan 17. lipnja, preraste u trajni mirovni sporazum.

Iran je u srijedu objavio da je, kao odgovor na ranije američke napade na infrastrukturu, gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Na pitanje prije početka summita NATO-a u Turskoj smatra li da je memorandum o razumijevanju mrtav, Trump je odgovorio: "To je vrlo zanimljivo pitanje. Po meni, sporazum je gotov. Ne želim više imati posla s njima."

Kasnije je dodao: "Čak i ako postignemo sporazum s Iranom, nisam siguran da će ga poštovati. Pokazali su se kao vrlo nečasni ljudi."

Eksplozija u Iranu Foto: X/Screenshot

"Što god da se dogodi, završit će vrlo brzo..."

Ipak, Trump, koji je i ranije prijetio eskalacijom vojnog sukoba prije nego što bi ublažio retoriku, rekao je da ne očekuje povratak otvorenom ratu te da još nije jasno hoće li se pregovori o trajnom sporazumu nastaviti. Na konferenciji za novinare kasnije tijekom dana izjavio je da ne vjeruje kako će rat ponovno izbiti. "Što god da se dogodi, završit će vrlo brzo... i samo će povećati sigurnost, uključujući sigurnost opskrbe naftom", rekao je.

Nakon objave novih američkih napada cijena nafte Brent porasla je za više od jednog dolara po barelu u trgovanju nakon zatvaranja tržišta te je dosegnula 79,28 dolara po barelu. Unatoč tome, cijena je i dalje znatno niža od 120 dolara koliko je iznosila krajem travnja.

Tanker u Hormuškom tjesnacu Foto: Afp

Iranska državna novinska agencija izvijestila je o eksplozijama u više gradova na jugu zemlje, od Hormuškog tjesnaca do Omanskog zaljeva. Među pogođenim lokacijama nalazi se i Bandar Abas, najveća iranska luka i sjedište važnih objekata iranske mornarice i Revolucionarne garde. Napadnuti su i Konarak te Šabahar, gdje su iranski mediji izvijestili o prekidima opskrbe električnom energijom i oštećenju tornja za nadzor pomorskog prometa. Eksplozije su zabilježene i u jugoistočnom gradu Iranšaru, objavila je agencija Mehr.

Iranski portal Nournews, povezan s najvišim državnim sigurnosnim tijelom, pozvao se na vojni izvor koji tvrdi da Iran priprema "masovni napad" na američke vojne baze u regiji kao odgovor na američke udare. Prije novih američkih napada glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da su Sjedinjene Države prekršile memorandum o razumijevanju dovodeći u pitanje odredbu koja "naglašava odgovornost Islamske Republike Iran za određivanje pravila sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac".