Ruski ratni brod pucao kod britanske obale: "Pratimo ga"

Ruski ratni brod je u ponedjeljak, na dan kada je Andy Burnham imenovan premijerom, izveo je rijetku vježbu bojevog gađanja u La Mancheu, 72 kilometra južno od britanskog Plymoutha.
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Brod Neustrašivi je iznenada objavio da namjerava ispaliti svoje topove i zatražio da se britanski ratni brod, koji ga je pratio, povuče na sigurnu udaljenost, piše The Guardian.
Patrolni brod HMS Tyne premjestio se, što je ruskoj fregati omogućilo da oko 9:30 ujutro izvede 30-minutnu vježbu gađanja u međunarodnim vodama južno od Ujedinjenog Kraljevstva.
Provođenje vježbe bojevog gađanja u međunarodnim vodama blizu druge zemlje rijedak je događaj i obično se provodi uz najavu. Međutim, ako su dana odgovarajuća sigurnosna upozorenja, to je legalno.
Neustrašivi, dug 130 metara, naoružan je protubrodskim krstarećim raketama i topom kalibra 100 mm sposobnim za ispaliti 50 metaka u minuti. Također ima rotacijske mitraljeze Gatling kao dio svojih sustava protuzračne obrane.
Nije potvrđeno koje je oružje ispaljeno tijekom testiranja.
Neustrašivi je stigao u blizinu britanske obalu ranije ovog mjeseca i zamijenio Admirala Grigoroviča koji je bio na produženom tromjesečnom raspoređivanju, obično u kanalu La Manche ili Sjevernom moru.
Pomorske napetosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije su na visokoj razini. Kraljevski marinci su prošlog mjeseca u La Mancheu zaplijenili tanker povezan s Rusijom, što je izazvalo upozorenja da bi mogla uslijediti ruska odmazda.
Ruski ratni brodovi korišteni su za pratnju nekih naftnih tankera, iako je u drugim slučajevima njihova prisutnost osmišljena kao psihološka mjera i vezanje resursa britanske mornarice u njihovom praćenju.
"Ruski ratni brod u pratnji Kraljevske mornarice jučer je izveo vježbu s bojevim oružjem u međunarodnim vodama otprilike 40 nautičkih milja južno od Plymoutha. Kraljevska mornarica pratila je tu vježbu cijelo vrijeme, nastavlja pomno pratiti aktivnosti plovila i spremna je zaštititi nacionalnu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva", priopćio je glasnogovornik britanskog ministarstva obrane.