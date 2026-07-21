Ruski ratni brod pucao kod britanske obale: "Pratimo ga"

Ruski ratni brod je u ponedjeljak, na dan kada je Andy Burnham imenovan premijerom, izveo je rijetku vježbu bojevog gađanja u La Mancheu, 72 kilometra južno od britanskog Plymoutha.

Brod Neustrašivi je iznenada objavio da namjerava ispaliti svoje topove i zatražio da se britanski ratni brod, koji ga je pratio, povuče na sigurnu udaljenost, piše The Guardian.

Patrolni brod HMS Tyne premjestio se, što je ruskoj fregati omogućilo da oko 9:30 ujutro izvede 30-minutnu vježbu gađanja u međunarodnim vodama južno od Ujedinjenog Kraljevstva.

Provođenje vježbe bojevog gađanja u međunarodnim vodama blizu druge zemlje rijedak je događaj i obično se provodi uz najavu. Međutim, ako su dana odgovarajuća sigurnosna upozorenja, to je legalno.

Neustrašivi, dug 130 metara, naoružan je protubrodskim krstarećim raketama i topom kalibra 100 mm sposobnim za ispaliti 50 metaka u minuti. Također ima rotacijske mitraljeze Gatling kao dio svojih sustava protuzračne obrane.

Nije potvrđeno koje je oružje ispaljeno tijekom testiranja.

Neustrašivi je stigao u blizinu britanske obalu ranije ovog mjeseca i zamijenio Admirala Grigoroviča koji je bio na produženom tromjesečnom raspoređivanju, obično u kanalu La Manche ili Sjevernom moru.

Pomorske napetosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije su na visokoj razini. Kraljevski marinci su prošlog mjeseca u La Mancheu zaplijenili tanker povezan s Rusijom, što je izazvalo upozorenja da bi mogla uslijediti ruska odmazda.

Ruski ratni brodovi korišteni su za pratnju nekih naftnih tankera, iako je u drugim slučajevima njihova prisutnost osmišljena kao psihološka mjera i vezanje resursa britanske mornarice u njihovom praćenju.

"Ruski ratni brod u pratnji Kraljevske mornarice jučer je izveo vježbu s bojevim oružjem u međunarodnim vodama otprilike 40 nautičkih milja južno od Plymoutha. Kraljevska mornarica pratila je tu vježbu cijelo vrijeme, nastavlja pomno pratiti aktivnosti plovila i spremna je zaštititi nacionalnu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva", priopćio je glasnogovornik britanskog ministarstva obrane.