VIDEO Otkriveno tko je par čije su snimke šokirale svijet: Zaručili se, a onda ih uhitili

Ruski par, 33-godišnja Angela Nikolau i 32-godišnji Ivan Beerkus, uhićeni su u New Yorku nakon što su se popeli na sam vrh Empire State Buildinga, na visinu od 443 metra.

Tamo su prvo razvili veliki antiratni transparent s porukom "Kad moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet upoznaje mir". Nakon toga je Ivan kleknuo i zaprosio Angelu, a nakon što su se spustili privedeni su, piše Daily Mail.

"Vidjela sam dvoje ljudi kako otvaraju vrata, ona mrežasta vrata i penju se na sam vrh. Jednostavno sam pretpostavila da im je dopušteno biti ondje", rekla je Julie Morris, jedna od svjedokinja.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Tko je ovaj par?

Angela i Ivan su svjetski poznati "rooftopperi", odnosno influenceri koji se bez ikakve sigurnosne opreme penju na najviše zgrade i mostove svijeta kako bi snimili kadrove za društvene mreže. O njima je Netflix 2024. godine snimio i dokumentarni film "Skywalkers: A Love Story".

Nakon ove najnovije akcije u New Yorku, par se suočava s nizom teških optužbi, uključujući provalu, bezobzirno ugrožavanje i neovlašteni ulazak na posjed.