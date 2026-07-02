VIDEO Otkriveno tko je par čije su snimke šokirale svijet: Zaručili se, a onda ih uhitili

Tamo su prvo razvili veliki antiratni transparent s porukom "Kad moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijet upoznaje mir". Nakon toga je Ivan kleknuo i zaprosio Angelu, a nakon što su se spustili privedeni su, piše Daily Mail.
"Vidjela sam dvoje ljudi kako otvaraju vrata, ona mrežasta vrata i penju se na sam vrh. Jednostavno sam pretpostavila da im je dopušteno biti ondje", rekla je Julie Morris, jedna od svjedokinja.
Angela i Ivan su svjetski poznati "rooftopperi", odnosno influenceri koji se bez ikakve sigurnosne opreme penju na najviše zgrade i mostove svijeta kako bi snimili kadrove za društvene mreže. O njima je Netflix 2024. godine snimio i dokumentarni film "Skywalkers: A Love Story".
Nakon ove najnovije akcije u New Yorku, par se suočava s nizom teških optužbi, uključujući provalu, bezobzirno ugrožavanje i neovlašteni ulazak na posjed.